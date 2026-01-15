México ‘esconde’ a Trump envíos de petróleo a Cuba: Pemex reporta a EU el 13% de cargamentos a La Habana

Pemex solo ha reportado a EU el 13 por ciento de cargamentos a La Habana, aseguró MCCI. (Foto: El Financiero)

¿Miedo a Trump? Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó ante autoridades estadounidenses solamente el 13 por ciento del valor real de los envíos de petróleo crudo y productos derivados que realizó a Cuba durante 2025, reveló una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Los hidrocarburos exportados de México a La Habana, a través de su filial Gasolinas Bienestar, entre enero y el 30 de septiembre de 2025, alcanzaron un monto de 400 millones de dólares, según documentos presentados por la petrolera mexicana ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

El dato aparece en el informe más reciente entregado por Pemex a la SEC, en diciembre de 2025. En ese documento, la empresa estatal detalló que, durante los primeros nueve meses del año, Gasolinas Bienestar exportó a Cuba un promedio de 17 mil 200 barriles diarios de petróleo crudo y 2 mil barriles diarios de productos derivados, por un valor total de 7 mil 900 millones de pesos, equivalentes a 400 millones de dólares.

No obstante, la investigación de MCCI revela que esa cifra representa apenas el 13 por ciento del valor real de los cargamentos reportados ante autoridades aduanales mexicanas y plataformas especializadas en comercio exterior.

Bases de datos como ImportKey y Veritrade muestran que, hasta septiembre de 2025, Gasolinas Bienestar realizó un total de 60 envíos de hidrocarburos a Cuba, teniendo como importadora a la empresa estatal cubana Coreydan. El valor acumulado de esos cargamentos supera los 3 mil 048 millones de dólares.

Los registros aduanales coinciden en que las exportaciones se realizaron entre el 29 de mayo y el 29 de septiembre de 2025, todas con salida desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Los productos enviados incluyen petróleo crudo, gasolina, diésel y turbosina.

México se convierte en la principal fuente de petróleo para Cuba

México es el principal proveedor de petróleo y derivados a Cuba después de las restricciones de abasto a la isla desde Caracas, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Mientras el Gobierno mexicano sostuvo que continuará con los embarques, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, detalló que hasta ahora no se ha solicitado al país frenar los envíos de crudo hacia la isla.

Tan solo el fin de semana pasado, arribó a la bahía de La Habana el buque petrolero Ocean Mariner, cargado con unos 86 mil barriles de combustible procedente de México, según confirmó el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

No obstante, en un momento marcado por la volatilidad política en Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, podría impulsar aranceles para frenar este tráfico, como ha hecho con Irán, advirtió Ramsés Pech, socio de la asesora energética Grupo Caraiva.