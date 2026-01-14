‘Están desesperados’: Cubanos agendan citas para cargar gasolina… en 3 meses; así viven crisis petrolera

Cuba llega a su momento de mayor tensión con EU en décadas tras la captura de Nicolás Maduro.

En medio de la crisis energética que atraviesa Cuba, después de la captura de Nicolás Maduro, miles de habitantes de La Habana se enfrentan a un problema que parece no tener solución inmediata: la falta de gasolina y gas doméstico.

Familias han tenido que reorganizar su vida cotidiana ante la ausencia de combustible en Cuba, lo que ha prendido las alertas entre los ciudadanos.

En municipios como Holguín, el suministro de gas licuado para uso doméstico prácticamente ha desaparecido. “Se cocina con leña y con gas licuado… cuando aparece”, relata un vecino desesperado para el medio cubano 14 y medio.

La balita de gas, el pequeño cilindro que sostiene la vida doméstica, se ha convertido en un bien escaso y caro: en el mercado informal llega a costar hasta 50 mil pesos cubanos y, cuando aparece, “la gente se sienta a pedir porque está desesperada”.

La falta de combustibles no sólo afecta la cocina o la calefacción: negocios enteros permanecen cerrados, el transporte público funciona de manera limitada y la vida laboral diaria se ha paralizado.

Citas de gasolina… con meses de espera en Cuba

Para quienes dependen de un vehículo, la situación no es menos caótica. El mecanismo estatal para asignar gasolina se ha convertido en un “laberinto digital”, detalla el reportaje del medio 14 y medio.

Los conductores deben inscribirse en la aplicación Ticket, introducir su número de carné de identidad, datos del auto y la matrícula, y luego… esperar. Con suerte, la confirmación de una cita llega en dos o tres meses, lo que obliga a planear viajes con semanas de anticipación.

Aun así, la incertidumbre persiste: “el día señalado puede que sólo haya gasolina motor o regular, de menor octanaje, inservible para muchos vehículos”, cuenta uno de los motoristas que aún circula por las calles de La Habana. “La jugada está apretada, yo nunca la había visto tan dura”, confiesa con resignación.

Cuba depende de importaciones para casi toda su energía, y cualquier sacudida externa se traduce en cocinas apagadas, transporte reducido y sacrificios para la población.

EU permite a México suministrar petróleo a Cuba pese a tensiones

Según el secretario de Energía Chris Wright de Estados Unidos, la administración actual permitirá que México continúe suministrando petróleo en la isla, aun cuando el presidente estadounidense Donald Trump haya amenazado con dejar a Cuba sin crudo.

La medida forma parte de una estrategia más amplia de presión política, aunque, de acuerdo con un funcionario estadounidense, la intención no es provocar el colapso total de Cuba, sino “esperar que abandone su sistema comunista”.

Sin embargo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que no existen conversaciones directas con la administración de Trump, salvo por temas migratorios, y ha defendido la soberanía de Cuba ante las tensiones energéticas.

Mientras tanto, México se ha convertido en uno de los principales proveedores de petróleo y combustibles a Cuba, un papel que elevó el costo geopolítico de su relación con Estados Unidos tras la reciente captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que paralizó gran parte de los envíos desde Caracas.

Sólo el pasado fin de semana arribó a la bahía de La Habana el petrolero Ocean Mariner, cargado con unos 86 000 barriles de combustible procedentes de México, en un intento por aliviar —aunque sea temporalmente— la escasez energética en la isla.

Analistas como Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, señalan que el vínculo energético entre México y Cuba no es nuevo, aunque el contexto político sí lo es, debido a la reducción del suministro venezolano y las crecientes presiones de Estados Unidos.

Monroy también advierte que el mecanismo de venta de petróleo por parte de México incluye “un nivel de descuento” y que, en muchos casos, Cuba no paga de inmediato, generando cuentas por cobrar que podrían llegar a hacerse incobrables antes de que un nuevo gobierno las condone, como ocurrió en el pasado.

Con información de EFE