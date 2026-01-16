Préstamos desde 2007 con la ‘marca’ de Hugo Chávez: ¿Por qué Venezuela se endeudó tanto con China?

Los préstamos de China a Venezuela podrían ser una herencia de la etapa en que gobernó Hugo Chávez.(Especial).

Luego de la captura de Nicolás Maduro, China ‘se puso las pilas’ y le recordó a Delcy Rodríguez que les debe hasta 20 mil millones de dólares. Según Bloomberg, los préstamos podrían ser una herencia de la etapa en que gobernó Hugo Chávez.

Destaca, además, que la relación entre China y Venezuela se ha debilitado con el paso de los años debido a la deuda, el colapso económico y el decaimiento de la producción de petróleo del país sudamericano.

¿Cómo fue que Venezuela se comenzó a endeudar con China?

Fue en 2007 cuando China se convirtió en el principal apoyo de Venezuela, ya que por primera vez aportó fondos para proyectos de infraestructura y petróleo.

Beijing prestó más de 60 mil millones de dólares en créditos respaldados por petróleo a través de bancos estatales hasta 2015 y en 2013 Venezuela dejó de hacer públicos sus datos de deuda.

Según cifras compiladas por AidData, un laboratorio de investigación de la Universidad William & Mary en Virginia, los acreedores oficiales chinos asumieron compromisos de préstamos por 106 mil millones de dólares con Venezuela.

Desde 2007 China se convirtió entonces en el mayor acreedor de Chávez y garantizó el pago de esas deudas mediante el envío de crudo a precios fijos.

Los préstamos de Beijing llegaron a un máximo histórico en 2012 y se redujeron gradualmente, según Tang Xiaoyang, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Tsinghua.

Pero aunque el país asiático tuvo hasta el 80 por ciento de las exportaciones del petróleo venezolano en 2025, representó solo en 4 por ciento del total de lo que compró en el exterior.

¿Cómo es la relación económica de China y Venezuela?

Aunque a la fecha China es el mayor comprador de crudo de Venezuela, el comercio bilateral alcanzó su punto máximo en 2012.

La relación comercial China- Venezuela también implica la compra de material de vigilancia y orden público por parte de Caracas y en la ayuda a la construcción de estaciones satelitales en terreno venezolano.

“Venezuela se ubica cerca del fondo en términos de la conexión económica actual de China con los países de América Latina”, dijo Tang, de Tsinghua, quien ha encabezado varios proyectos de investigación encargados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Ahora, una relación debilitada significa que es poco probable que Xi Jinping responda a Donald Trump mientras Estados Unidos busca extender su influencia en el petróleo de Venezuela.

Con información de EFE y Bloomberg.