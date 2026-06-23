CDMX anuncia Ley Seca por partido México vs. Chequia: ¿En qué colonias no venderán cervezas mañana?

El Gobierno de la CDMX hizo un llamado a los aficionados de la Selección Mexicana a celebrar sin excederse en el consumo de alcohol.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció Ley Seca para el miércoles 24 de junio con motivo del partido entre México y Chequia del Grupo A del Mundial 2026.

El decreto publicado en la Gaceta de la Ciudad de México establece que la Ley Seca iniciará desde las 3 de la tarde del miércoles 24 de junio hasta las 7 de la mañana del jueves 25 de junio.

Se suspenderá la venta de “bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones” en el Perímetro A del Centro Histórico de la Ciudad de México, que incluye la zona donde está instalado el FIFA Fan Fest en el Zócalo.

En la imagen, en color verde claro, el Perímetro A del Centro Histórico de la CDMX que incluye el Zócalo, Bellas Artes y la Alameda. (Autoridad del Centro Histórico)

La Ley Seca también se aplicará en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc de la alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con el decreto.

El Gobierno de la Ciudad de México analizó la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas después de que los festejos por la victoria de México ante Corea del Sur dejaron más de 40 toneladas de basura en Paseo de la Reforma y alrededores.

“Queremos que los aficionados se diviertan, pero no con consumo excesivo de alcohol porque se generan estas situaciones”, explicó César Cravioto, secretario de Gobierno, en conferencia el pasado viernes 19 de junio.

¿Qué establecimientos quedan exentos de la Ley Seca por partido México vs. Chequia?

El decreto publicado por César Cravioto puntualizó que sí se permitirá la venta de bebidas alcohólicas ”en copeo con alimentos, al interior de los establecimientos mercantiles con giro de impacto vecinal". Esta lista incluye a:

Salones de fiestas. Restaurantes. Establecimientos de hospedaje. Clubes privados. Salas de cine. Teatros. Auditorios.

“La venta en envase cerrado para consumir fuera de los establecimientos mercantiles deberá entenderse como suspendida“, remarca el documento.

El secretario de Gobierno adelantó que se hablará con los dueños de restaurantes y bares que están alrededor del Ángel de la Independencia para que eviten que sus clientes se lleven alcohol a los festejos.

“Toda persona que contravenga el presente acuerdo será remitida sin dilación al Juzgado Cívico correspondiente para la imposición de la sanción que en derecho corresponda, de conformidad con las disposiciones previstas”, explica el decreto.

De acuerdo con la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, la multa para los negocios que violen la Ley Seca puede ir desde los 41 mil 175 pesos hasta los 293 mil 275 pesos.

¿Dónde estarán instaladas las nuevas ‘megapantallas’ para seguir el Mundial 2026?

Con el objeto de reducir las concentraciones y garantizar que los chilangos vean gratis los partidos de la Selección Mexicana y otros equipos del Mundial 2026, la CDMX anunció la instalación de más pantallas.

De acuerco con el Gobierno de Clara Brugada, estas se ubicarán en los siguientes lugares: