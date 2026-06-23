Cierran La Minerva por el Mundial 2026 y concierto de Alejandro Fernández: Calles afectadas y vías alternas

La Glorieta La Minerva será uno de los principales puntos de reunión para aficionados durante el Mundial 2026.

La Glorieta La Minerva, uno de los puntos más emblemáticos de Guadalajara, tendrá cierres viales y modificaciones a la movilidad debido a las actividades del Mundial 2026 y los eventos masivos organizados en la ciudad como parte de la fiesta futbolística.

El Gobierno de Jalisco confirmó que la zona será sede de diversos espectáculos y concentraciones de aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 a partir de este martes 23 de junio hasta el próximo jueves 25, por lo que se implementarán restricciones a la circulación vehicular, ajustes al transporte público y operativos especiales de seguridad.

Las medidas se deben al concierto gratuito que ofrecerá Alejandro Fernández en La Minerva el próximo jueves 25 de junio, además de las pantallas que se colocarán en este punto para disfrutar de los partidos entre Colombia y la República del Congo de este martes y el de México contra Chequia mañana miércoles 24 de junio.

Cierre de La Minerva en Guadalajara: ¿Qué calles podrían verse afectadas?

De acuerdo con la Secretaría de Transporte (Setran) Jalisco, los cierres comenzarán desde este martes a las 4:00 de la tarde. Las afectaciones se concentrarían principalmente en los alrededores de La Minerva, especialmente en vialidades como:

Avenida Ignacio L. Vallarta , en ambos sentidos, en el tramo cercano a la glorieta.

, en ambos sentidos, en el tramo cercano a la glorieta. Los carriles de circulación que rodean directamente La Minerva.

Cruces y vialidades secundarias conectadas con la Av. Adolfo López Mateos, Golfo de Cortés y áreas aledañas.

Los cierres comenzarán varias horas antes de cada actividad y permanecerán hasta que concluya el desalojo de asistentes, por lo que las autoridades recomiendan evitar la zona si no se tiene previsto acudir a los eventos.

¿Cuáles son las vías alternas?

Ante las restricciones, la Secretaría de Transporte y la Policía Vial recomendaron utilizar rutas alternas para cruzar el poniente de Guadalajara y evitar congestionamientos.

Entre las principales opciones se encuentran:

Eje Norte - Sur: Avenida Niños Héroes.

Avenida Niños Héroes. Eje Este - Oeste: Avenida Hidalgo o Avenida Lázaro Cárdenas.

Avenida Hidalgo o Avenida Lázaro Cárdenas. Hacia el Poniente: Avenida Inglaterra.

Estas vialidades permitirán rodear la zona de La Minerva y conectar con distintos puntos de Guadalajara y Zapopan sin ingresar al perímetro de los eventos.

Horarios de los cierres:

Junio 23 - Colombia vs. RD Congo - desde las 4:00 pm

Junio 24 - Chequia vs. México - desde las 4:00 pm

Junio 25 - Concierto de Alejandro Fernández - todo el día

Junio 26 - Uruguay vs. España - Desvío de rutas desde las 2:00 pm y cierres viales desde las 4:00 pm.

Mundial 2026: Transporte público de Guadalajara cambia sus rutas

Además de los cierres viales, varias rutas de transporte público modificarán temporalmente sus recorridos para evitar el área de concentración de aficionados.

La Secretaría de Transporte informó que algunas unidades serán desviadas por avenidas alternas mientras permanezcan activos los operativos, por lo que pidió a los usuarios consultar con anticipación los cambios en sus trayectos habituales.

Las autoridades también recomendaron utilizar el sistema de transporte masivo, especialmente Mi Tren y Mi Macro, para reducir la cantidad de vehículos particulares en la zona y facilitar los desplazamientos durante los días de mayor afluencia.