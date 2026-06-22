¡Rozarán los 30 grados! Guadalajara, Jalisco, espera un clima caluroso este martes 23 de junio

Así estará el clima en Guadalajara, Jalisco, este martes 23 de junio.

El clima en Jalisco para este martes 23 de junio será de medio nublado en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica máximas que se acercarán a los 30°C y mínimas alrededor de los 14°C. Se espera un día caluroso por la tarde y fresco al amanecer.

¿Qué temperaturas esperan Guadalajara y Zapopan?

Este martes 23 de junio, la Zona Metropolitana de Guadalajara tendrá temperaturas variadas. Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá esperan mínimas de 14.7°C y máximas de 29.3°C. Zapopan será la zona más cálida, con una máxima de 30.0°C y una mínima de 14.7°C.

Durante el día, el viento soplará a 4 km/h en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara. Las condiciones atmosféricas serán de medio nublado. La temperatura más baja se sentirá al amanecer, mientras que el calor más intenso llegará durante la tarde, antes de un ligero descenso por la noche.

(Centro Nacional de Previsión del Tiempo)

¿Lloverá este martes en Jalisco?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que, aunque el día será medio nublado, hay una posibilidad de chubascos y lluvias fuertes. Estas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en la región occidental del país, incluyendo Jalisco. Se recomienda estar alerta.

El viento se mantendrá ligero, a 4 km/h, sin ráfagas significativas. La probabilidad de lluvia se concentra más hacia la tarde y noche, debido a la interacción de varios sistemas atmosféricos. La nubosidad ayudará a que las temperaturas no se disparen excesivamente en la zona.

¿Cómo estará el clima en Jalisco esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 23 de junio: Máxima de 31°C, Mínima de 14°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

Miércoles 24 de junio: Máxima de 28°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Jueves 25 de junio: Máxima de 29°C, Mínima de 15°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra un ligero descenso en las temperaturas máximas para el miércoles, con un cielo más nublado, y luego un leve aumento para el jueves, con condiciones similares de medio nublado. Las mínimas se mantendrán estables, alrededor de los 14°C y 15°C en la región.

¿Cómo protegerse del calor y la lluvia en Jalisco?

Ante las temperaturas cálidas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, bebiendo suficiente agua. Se debe evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor.

Es aconsejable usar ropa ligera y de colores claros. Debido a la probabilidad de lluvias, se sugiere tener a mano un paraguas o impermeable. También es importante aplicar protector solar y usar sombrero o gorra al salir, incluso en días nublados, para proteger la piel de la exposición solar.

Fuente: CONAGUA.

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