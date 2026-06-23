‘Estuve 8 horas inconsciente’: Así fue la caída que dejó a Luis de Alba con moretones en el rostro

A pesar del accidente, Luis de Alba se encuentra bien e incluso bromeó al decir que ahora será el ‘Mapache Atómico’. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

Poco después de que Luis de Alba apareció con moretones en el rostro, el actor de La Escuelita VIP detalló cómo sucedió este accidente, ya que incluso fue trasladado a un hospital en donde se sometió a diferentes estudios.

La salud del comediante mexicano generó preocupación, debido a que a través de sus redes sociales compartió un video en el cual se puede ver cómo los moretones se extienden desde su frente y rodean sus dos ojos.

“Tuve un accidente, entonces me trajeron al hospital donde estoy ahorita, pero afortunadamente no me pasó nada más que golpes (...) Ahora voy a ser el luchador, el Mapache Atómico”, comentó el domingo a modo de broma.

Luis de Alba se encuentra bien luego de la caída que sufrió en su casa. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué provocó la caída del comediante Luis de Alba?

‘El Pirrurris’, como es conocido el actor Luis de Alba, compartió en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que el accidente ocurrió después de levantarse de la cama con el objetivo de llamar a Abigail Alfaro, su esposa, quien había viajado a Guadalajara.

“Cuando me paré por el teléfono, ahí se me apagó la luz de todo. Ya no supe qué pasó”, compartió. En otra conversación, Abigail explicó que el actor sufrió un desmayo, lo que ocasionó que cayera al suelo.

“El peso cayó directamente al piso, al concreto. Fue un golpe muy doloroso. Era inevitable porque, al estar inconsciente, le gana el peso”, compartió Abigail. El actor añadió que pasó varias horas sin despertar.

“Me paré por el teléfono. La batería quedó tirada y yo de un lado de la cama. No sé cuántas horas fueron, como siete u ocho horas de inconsciencia, de cero. De repente abrí los ojos y estaba en el suelo”, comentó.

‘El Pirrurris’ señaló que intentó levantarse; sin embargo, no tenía fuerzas para subir a la cama. Debido a que Abigail intentó comunicarse en diferentes ocasiones con el actor y él no respondía, le pidió a un vecino acudir a su domicilio para verificar que todo estuviera en orden.

“Cuando entró nuestro amigo, yo estaba en el suelo, hecho pipí, atascado. Había un vaso roto”, dijo Luis de Alba. Fue el vecino quien lo ayudó a subir a la cama y le explicó a Abigail la situación, por lo que ella viajó de inmediato a la Ciudad de México.

¿Cuál es el estado de salud de Luis de Alba tras la caída?

Una vez que Abigail llegó, convenció al actor de acudir a una clínica para que le realizaran los análisis correspondientes y así verificar si su estado de salud era óptimo tras la caída.

“Yo les dije: ‘No, ya me siento bien’. Ya cuando me vi en el espejo dije: ‘Ah, caray, pues muy bien, muy bien, no ¿verdad?’ Porque no veía casi nada. Entonces ya me convencieron de ir al hospital”, compartió.

Luis de Alba se sometió a diversos estudios con el objetivo de comprender qué provocó el desmayo y si el golpe que sufrió con la caída le ocasionó alguna secuela importante.

“Ya me vio el neurólogo, ya me vio el cardiólogo y voy con el cerebro. No sabía que existía un estudio que te hacen aquí, en las carótidas, por si estaban lesionadas, pero no, están perfectas”, dijo.

uis de Alba, comediante, a su paso por la alfombra roja de la obra musical “Perfume de Gardenias”, en su noche de estreno en el Teatro San Rafael. FOTO: ALICE MORITZ/CUARTOSCURO.COM (Alice Moritz Nigro)

Aunque todavía se desconoce qué ocasionó el desmayo de Luis de Alba, Abigail compartió que todo está en orden por ahora: “Está muy aparatoso el golpe porque fue muy fuerte, pero no hay complicaciones de salud que puedan dejar alguna secuela”, dijo.

Además, el actor conserva el buen humor, ya que durante la entrevista bromeó al decir que, si no puede continuar con su trabajo como comediante, se dedicará a la lucha libre bajo el nombre de ‘Mapache Atómico’, debido a la forma que tienen los moretones en su rostro.