Alfonso Obregón habla sobre su ausencia en tráiler de ‘Shrek 5′: ‘No es lo único que hago en la vida’:

El lanzamiento del primer tráiler de Shrek 5 abrió una nueva polémica entre los seguidores de la franquicia. Aunque el avance confirmó el regreso de Eugenio Derbez como Burro y de Dulce Guerrero como Fiona, pero también mostró que Alfonso Obregón no participa en el doblaje del ogro verde, personaje al que dio voz desde el estreno de la primera película en 2001.

La ausencia del actor mexicano generó decepción entre algunos aficionados del doblaje, que identificaron que la voz de Shrek en el adelanto corresponde a otro intérprete cuya identidad no ha sido confirmada por la producción. Horas después del lanzamiento del tráiler, Obregón ‘dio la cara’ sobre lo ocurrido.

¿Qué dijo Alfonso Obregón sobre la nueva voz de Shrek 5?

A través de una publicación en Facebook, el actor Alfonso Obregón confirmó que ya vio el primer avance de la película, aunque evitó emitir una valoración sobre el nuevo doblaje o sobre la voz que sustituye a la suya en esta entrega.

“Por supuesto que ya vi el tráiler de la peli. Y sin comentarios. Me reservo mi opinión”, escribió el actor.

En el mismo mensaje agradeció las muestras de apoyo que recibió tras la difusión del adelanto y restó dramatismo a su ausencia en la producción.

“Gracias por todos, TODOS, sus mensajes de apoyo. Pero no pasa nada, en serio. No es lo único que hago en la vida. Pero, de nuevo, GRACIAS por su apoyo, su cariño, su amor”, expresó.

¿Por qué Alfonso Obregón no regresó al doblaje de Shrek 5?

La posibilidad de que Obregón quedara fuera del proyecto ya había sido planteada por el propio actor meses antes del estreno del tráiler.

En enero de 2026 explicó que su participación dependía de alcanzar acuerdos con la empresa responsable del doblaje y de obtener reconocimiento profesional dentro de la producción.

Alfonso Obregón no regresa como Shrek. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

“Si la empresa que se va a hacer cargo de ‘Shrek 5’ no me habla y no nos sentamos a hablar de que me den mi crédito cuando empieza la película (...) y arreglarnos en cuanto a la lana (dinero), no la voy a hacer, no pasa nada”, señaló entonces en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con sus propias declaraciones, también buscaba recibir una compensación económica que considerara justa y obtener reconocimiento por su trabajo dentro de la franquicia.

Luis Carreño reacciona a la ausencia de Alfosno Obregón

La salida de Obregón también provocó comentarios entre figuras del doblaje latinoamericano. Uno de ellos fue Luis Carreño, reconocido por hacer la voz de Bob Esponja en español.

Tras la publicación del tráiler, Carreño consideró que la voz de Shrek forma parte de la identidad construida por la franquicia para el público latino.

“Yo sí considero que la voz de Shrek es una voz icónica que marcó generaciones. Es tan icónica como la voz de Burro de Eugenio Derbez”, afirmó.

El actor agregó que la ausencia de Obregón tiene implicaciones para el gremio del doblaje y para la audiencia que ha seguido a los personajes durante años.

Obregón adelantó que podría no llegar a un acuerdo con la empresa que doble la película. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

‘Shrek 5′: Tráiler y fecha de estreno

Universal Pictures México lanzó el martes el primer avance en español latino de Shrek 5. El adelanto mantiene elementos característicos del doblaje latino, incluidos acentos y expresiones que han acompañado a la franquicia durante años.

El avance ofrece pocas pistas sobre la trama. En una de las escenas, Burro intenta anunciar una nueva aventura por la ciudad mientras Shrek lo interrumpe. También aparecen Fiona, los hijos de la pareja protagonista y nuevos personajes que formarán parte de esta entrega.

La película llegará a los cines el 30 de junio de 2027, después de varios cambios en su calendario de lanzamiento. La cinta está dirigida por Conrad Vernon y Walt Dohrn y marcará el regreso de la saga principal diecisiete años después de Shrek Forever After (2010).

En la versión original en inglés volverán Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro y Cameron Diaz como Fiona, mientras que Zendaya se suma al elenco. La franquicia acumula más de 2 mil 900 millones de dólares en taquilla mundial y la primera película ganó el Oscar a Mejor Película Animada.