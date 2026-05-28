Boletos para ‘Toy Story 5’: Preventa, salas, estreno, precio de las entradas y más de la película

Estos son los detalles de los boletos de 'Toy Story 5' y los boletos para disfrutarla en la pantalla grande. (Foto: DisneyPixar/Press)

La historia de los juguetes más famosos del cine regresa con el estreno de Toy Story 5, la película de Pixar que trae nuevamente a Woody, Buzz Lightyear y el resto de la pandilla para enfrentar una nueva amenaza muy distinta a las anteriores para la cual ya puedes apartar tus boletos.

Después de enfrentarse a coleccionistas, juguetes abandonados y villanos como Lotso, ahora los personajes tendrán que competir contra algo mucho más cercano a la realidad actual: la tecnología y las pantallas.

La nueva entrega generó expectativa entre los fanáticos de la franquicia, especialmente porque Toy Story 4 dejó opiniones divididas entre quienes consideraron que la historia ya había tenido un cierre perfecto y quienes querían volver a ver reunidos a los personajes clásicos.

Además del factor nostalgia, la película busca conectar con nuevas generaciones al abordar cómo cambió la forma en la que los niños juegan y se relacionan con sus juguetes.

'Toy Story 5' tiene el regreso de Woody y Buzz a pesar de que el vaquero ya no vive junto con sus amigos. (Foto: DisneyPixar/Press)

¿Cuándo se estrena ‘Toy Story 5’?

Toy Story 5 es una de las grandes apuestas de Disney Pixar para la temporada de verano y busca convertirse en la más cartelera de la temporada.

La cinta llegó a los cines oficialmente el jueves 18 de junio de 2026, pero algunas sucursales tienen funciones especiales desde el miércoles 17 de junio.

¿En qué salas van a pasar ‘Toy Story 5’?

Toy Story 5 estará disponible en distintas salas de Cinépolis y Cinemex, con funciones programadas en formatos premium y experiencias inmersivas. Estas son algunas de las salas donde puede verse la película:

Tradicional

IMAX

Platino

VIP

4DX

ScreenX

Sala Junior

Aunque todavía no existe confirmación oficial, también se espera que algunos complejos habiliten funciones relajadas dirigidas a personas neurodivergentes, con iluminación parcial, menor volumen y libertad para entrar y salir de la sala.

El 'villano' de 'Toy Story 5' es la tecnología que amenaza con dejar a los juguetes en el olvido. (Foto: DisneyPixar/Press)

¿Cuánto cuestan los boletos para ‘Toy Story 5’?

La preventa de boletos para la nueva película de Toy Story ya está disponible tanto en aplicaciones móviles como directamente en taquillas.

Los precios cambian al depender de la cadena de cine y del formato elegido.

Precio de boletos de ‘Toy Story 5’ en Cinépolis

Tradicional : General 102 pesos, niños y adultos mayores 82 pesos

: General 102 pesos, niños y adultos mayores 82 pesos ScreenX : General 102 pesos

: General 102 pesos Sala Junior : General 120 pesos

: General 120 pesos Sala Real 3D : General 113 pesos, niños y adultos mayores 93 pesos

: General 113 pesos, niños y adultos mayores 93 pesos IMAX 3D : General 175 pesos, niños 160 pesos

: General 175 pesos, niños 160 pesos 4DX 3D : General 225 pesos, niños 205 pesos

: General 225 pesos, niños 205 pesos VIP: General 228 pesos

Precio de boletos de ‘Toy Story 5’ en Cinemex

Tradicional : General 132 pesos, niños 119 pesos

: General 132 pesos, niños 119 pesos Dolby Atmos : General 154 pesos, niños 139 pesos

: General 154 pesos, niños 139 pesos 3D : General 149 pesos, niños 134 pesos

: General 149 pesos, niños 134 pesos IMAX : General 172 pesos, niños 154 pesos

: General 172 pesos, niños 154 pesos IMAX 3D : General 183 pesos, niños 164 pesos

: General 183 pesos, niños 164 pesos Platino : General 231 pesos

: General 231 pesos Platino 3D: General 248 pesos

En compras realizadas desde aplicaciones, páginas web o kioscos automáticos, ambas cadenas agregan cargos por servicio: 6 pesos en Cinépolis y 8 pesos en Cinemex por boleto.

Pixar confirma la participación de Bad Bunny en ‘Toy Story 5’

Disney Pixar sorprendió al revelar que Bad Bunny forma parte del elenco de voces de la película.

De acuerdo con un video publicado en redes sociales oficiales de la cinta, el ‘Conejo Malo’ interpreta a una peculiar rebanada de pizza con lentes oscuros, aunque hasta ahora no se han dado más detalles sobre el personaje ni sobre el peso que tendrá dentro de la historia.

¿De qué trata ‘Toy Story 5’?

La nueva película de Pixar retoma la historia de Bonnie y los juguetes después de los acontecimientos de Toy Story 4, donde Woody decidió separarse del grupo para iniciar una nueva vida.

Ahora, Jessie queda como líder de la habitación, mientras Buzz y los demás juguetes intentan adaptarse a una realidad completamente distinta: Bonnie ya no pasa tanto tiempo jugando con ellos.

La trama gira alrededor de Lilypad, una tableta inteligente diseñada para niños que comienza a acaparar toda la atención de la pequeña y desplaza poco a poco a los juguetes tradicionales.

Ante el miedo de quedar olvidados, Jessie busca nuevamente a Woody para intentar reunir al grupo y recordar por qué los juguetes siguen siendo importantes para la imaginación de los niños.