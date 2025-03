‘¿Dónde está Shrek?’: Actor de doblaje Alfonso Obregón narra cómo lo ‘cuidaban’ en prisión

En agosto de 2024, el actor de doblaje Alfonso Obregón fue señalado de acoso sexual contra una de sus exalumnas, por lo que estuvo alrededor de tres semanas en prisión, específicamente en el Reclusorio Norte. Ahora está ‘mejor afuera que adentro’.

A cinco meses de lo ocurrido, el actor que hace la voz de Shrek en la saga de películas del icónico ogro verde compartió cómo fue su experiencia en la cárcel.

Y, para su sorpresa, fue muy diferencia a lo que él mismo pensaba, además de que explicó por qué lo llevaron al reclusorio en vez de tomar otro tipo de acciones.

¿Por qué metieron a la cárcel a Alfonso Obregón, voz de Shrek?

Durante una charla que el actor y maestro de doblaje tuvo con el canal de YouTube Jeffar Vlogs, mencionó que la responsabilidad recayó completamente en quien era entonces su abogado.

En medio de la disputa legal, él tenía una conferencia en Colombia a la que planeaba asistir y ahí ocurrieron dos cosas: el abogado de la parte acusadora aseguró que Obregón tenía intenciones de fugarse del país, por lo que solo presentó información del vuelo de ida, pero no de regreso.

Alfonso Obregón fue acusado por presunto abuso sexual en 2024. (Foto: Especial El Financiero)

A la par, quien era su representante legal en ese entonces no le informó de un paso importante que debía seguir en el proceso, y por eso fue que no solo se dio su detención, sino la prisión preventiva en el Reclusorio Norte.

“Ahí hubo un hueco legal (…) la última vez que lo veo le pregunto: ‘Oye, ¿todo está bien, no va a pasar nada?’. ‘No, no va a pasar nada, todo está bien’ (le responde). ‘¿No me van a detener?’. ‘No’. Y no me avisa que yo tenía que presentarme en la Fiscalía a firmar un papel que era como de ‘doy conocimiento de que estoy dentro de esta demanda y aquí voy a estar’. Entonces me detienen por eso", explica Alfonso Obregón, voz de Shrek.

¿Cómo fue la estancia de Alfonso Obregón en la cárcel?

El día en que lo ingresaron al Reclusorio Norte, algunos reos lo identificaron porque fue cuando la noticia dio el ‘boom’, y en los noticiarios estaban transmitiéndolo.

“Me dicen, ‘Estás en la tele, cabrón’, y yo, ‘Ah, okay’. ‘Ahorita están hablando de ti, que te acaban de detener’ (le respondieron), fue muy curioso”, dice Obregón, que también hace la voz de la cebra Marty en Madagascar.

El actor de doblaje Alfonso Obregón ingresó al reclusorio y lo reconocieron. (Foto: Instagram @obregoninclan).

Al día siguiente asegura que su celda estaba rodeada de presos, pero no para agredirlo como él pensó en algún momento, sino para pedirle que hiciera la voz de Shrek, uno de los personajes más populares a los que le da vida y personalidad.

“Se empiezan a presentar los presos en mi celda diciendo, ‘¿Dónde está Shrek?’. ’A ver, háblanos como Shrek’. Yo así como que en el rollo del alucine, de todo lo que está pasando, les digo: ‘Chinguen a su madre, qué Shrek’ (…) ‘Ah, jajajá, sí, es, no mames’”.

Alfonso Obregón se convirtió en un ‘héroe’ en prisión: Reos dispuestos a cuidarlo

Después de confirmar que el ‘nuevo inquilino’ era quien daba vida a Shrek en las diferentes películas, los reos del Reclusorio Norte se comprometieron con él a darle apoyo y protección dentro del penal.

“‘No se preocupe, aquí vamos a estar, lo vamos a cuidar, lo vamos a ver’. Y empiezan a visitarme los días subsecuentes, a llevarme dibujos de decirme: ‘Oye, ¿me firmas esto para mi familia?’. Y yo: ‘Sí, sí, sí, claro’. Entonces, los mismos presos me empiezan a cuidar".

Todo eso ocurrió después de que él llegara con otra idea a este sitio. “Yo entré pensando: ‘Me van a partir la madre, me van a viol*r, me van a romper en pedazos’. Y ellos mismos son los que se encargan de cuidar (…) realmente me la pasé en una convención en el reclusorio”, asegura el actor mexicano de doblaje.

n Alfonso Obregón asegura que no la pasó mal en prisión. (Foto: IMDB/Instagram @obregoninclan)

Incluso, mencionó que recibió más apoyo de quienes fueron sus compañeros de celda que de otras personas afuera de la cárcel, que dicen dirigirse “ética y moralmente”.

Alfonso Obregón se enfermó de COVID en la cárcel

Durante su estancia en el Reclusorio Norte, el actor de voz en la saga de Scary Movie se enfermó de COVID, y eso no fue impedimento para que los reos estuviesen con él, pues señala que siempre anduvieron al pendiente de él y, cuando salió de su ‘cuarentena’ (que en realidad fue una semana), siguieron buscándolo como antes.

“Llevé 8 días de COVID encerrado totalmente, solo iban, me abrían, me sacaban para ir al doctor. Después de los 8 días, cuando salgo, los cuates me paraban en los pasillos, pedían que les hablara como Shrek, como Marty como Bugs Bunny; me abrazaban, nos hicimos amigos”, asegura.