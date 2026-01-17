¡De veritas, de veritas! Eugenio Derbez confirma su regreso a ‘Shrek 5′: ¿Cuáles fueron sus condiciones?

Previo a su confirmación, Eugenio Derbez había puesto en duda su participación en Shrek 5. Te decimos por qué. (Foto: Imagen generada con IA Gemini / Cuartoscuro)

“¡Santa cachucha! Ya dijo la frase”. Luego de que Eugenio Derbez pusiera en duda su participación en Shrek 5, el protagonista de La Familia P. Luche confirmó que sí prestará su voz a uno de sus personajes más queridos: Burro.

A finales de 2024 —poco antes del estreno del primer adelanto de Shrek 5—, el actor señaló que, antes de aceptar, tenía algunas condiciones para la productora de animación DreamWorks, específicamente relacionadas con el libreto.

A pesar de la incertidumbre, el actor de De viaje con los Derbez explicó que finalmente se llegó a un acuerdo: “Sí, de veritas, de veritas. Me hablaron, ya les dije que sí”, comentó a los medios de comunicación.

¿Qué condiciones puso Eugenio Derbez para estar en ‘Shrek 5′?

El productor Eugenio Derbez habló sobre su participación en la cinta animada del ogro más famoso durante un encuentro con los medios en la premier de LOL: Buscando Talento.

El padre de Aislinn Derbez explicó que, una vez que los productores de Shrek se pusieron en contacto con él para realizar la voz de Burro en el doblaje al español, les planteó sus condiciones.

“Me acaban de pedir que esté en el doblaje; les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto, porque ya cambió toda la directiva, ya no es la de antes”, compartió el actor.

En una entrevista de 2025 con el programa Hablando de Cine, de la periodista Gaby Meza, Eugenio Derbez comentó que para él era vital respetar la regionalización del guion.

Eugenio Derbez sí hará la voz de Burro, ya que le permitirán adaptar el guion. (Foto: Cuartoscuro/Édgar Negrete) (Edgar Negrete Lira)

Esto debido a que en las cintas se escuchan frases como “¡Santa cachucha!” o modismos como “cuchitril”, los cuales fueron adaptados, ya que el guion original no los incluía.

“La gente que desconoce el proceso dirá que ya no es lo mismo, que Eugenio ya no es el de antes. Por eso, si hacemos la adaptación, queremos hacerla bien y con tiempo. No se trata solo de hacer doblaje, sino de darle vida al personaje para nuestra región”, dijo en ese momento.

Tras las negociaciones, se aceptó que el mexicano adapte el guion de su personaje en Shrek 5, por lo que accedió a formar parte de la película: “Me dijeron que sí, entonces sí voy a estar en la quinta”, comentó en el reciente encuentro con los medios.

Hasta ahora se desconoce si el actor Alfonso Obregón volverá para dar voz al ogro, ya que en una entrevista con el canal de YouTube Jeffar Vlogs comentó que también tiene sus propias condiciones.

“Quiero que me paguen lo que me deben pagar por mi trabajo; no estoy dispuesto a cobrar lo mismo que los demás. Quiero que me anuncien cada vez que pasen la película en español, que anuncien Alfonso Obregón Inclán en Shrek”, dijo.

¿Cuándo se estrena ‘Shrek 5′?

Luego de que se reveló el tráiler de la cinta, el cual generó críticas por el diseño de los personajes, se dio a conocer que la fecha de estreno de Shrek 5 se retrasaría un año.

Con los cambios en el calendario, se espera que la película llegue a las salas de cine el 30 de junio de 2027. Por ahora se sabe que el reparto incluye a Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz, quienes repetirán sus papeles en la versión en inglés.

DreamWorks no ha revelado más detalles sobre la película, por lo que hasta el momento se desconoce la trama, ya que el tráiler solo mostró a los personajes principales frente al Espejo Mágico observando distintas versiones de Shrek.