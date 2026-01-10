‘LOL: Buscando Talento’, el spin-off donde Eugenio Derbez ‘descubre’ comediantes: ¿Cuándo se estrena?

'LOL: Buscando Talento' es el spin-off de LOL México con Eugenio Derbez, Michelle Rodríguez, El 'Capi' Pérez y Adal Ramones.

A días de que se estrena la temporada 8 de LOL México, se dio a conocer que el programa de Eugenio Derbez tendrá un spin-off llamado LOL: Buscando Talento, en el que el comediante no está solo.

Acompañado de otras tres figuras relevantes del humor nacional, la intención es encontrar nuevas propuestas de la comedia en México, y para eso se emprendió una gran aventura próxima a estrenarse.

En esta, el objetivo es claro: encontrar a aquellos talentos que posean el codiciado ‘Gen LOL’, mismo que el panel de jueces elegido por Derbez puede detectar a la perfección.

‘LOL: Buscando Talento’: ¿De qué trata el programa?

Se trata de una versión diferente de LOL México (Last One Laughing), en la que nuevos talentos provenientes de tres ciudades diferentes se enfrentan a distintos retos y a un panel de jueces ‘rudo’.

“Desde Monterrey hasta Mérida, los aspirantes se enfrentan a retos inesperados y pruebas extremas. Solo los mejores ganarán un lugar dentro de la Casa LOL, en una intensa competencia por conseguir más risas”, escribe Prime Video, plataforma en la que se transmitirá este nuevo reality show.

'Capi' Pérez, Michelle Rodríguez y Adal Ramones son el jurado de 'LOL: Buscando Talento'. (Amazon MGM Studios)

La idea de LOL: Buscando Talento es dar a conocer nuevos comediantes, más allá de darle exposición a personajes ya conocidos dentro de la industria, y con ello darles la oportunidad de integrarse a la Casa LOL.

¿Quiénes forman el jurado del programa?

Además de Eugenio Derbez, quien funge como presentador y productor del programa, Michelle Rodríguez, El ‘Capi’ Pérez y Adal Ramones son los jueces de la primera temporada.

“(Este programa) le da un giro completo a todos los comediantes. Es un golazo, porque en este país hay mucha comedia. Tenemos la oportunidad de mostrar toda la diversidad que existe, que es brutal”, explica Michelle Rodríguez en una entrevista con The Hollywood Reporter en Español.

'LOL: Buscando Talento' es un spin-off en el que comediantes destacados encuentran nuevos talentos. (Amazon MGM Studios)

Mérida, Monterrey y la Ciudad de México fueron las ciudades a las que acudieron los tres participantes del jurado. Recorrieron calles, bares y escenarios de stand up mexicano para descubrir talentos con potencial ‘Gen LOL’.

“Este reality es más competitivo. Todos tienen hambre e ideas frescas. Suele pasar que algunos comediantes se ponen cómodos porque ya conocen a sus amigos y no se atacan tan fuerte. Aquí todos son nuevos, vienen a competir en igualdad de circunstancias y eso lo vuelve más entretenido”, añade El ‘Capi’ Pérez a THR.

¿Por qué recorrer diferentes ciudades a lo largo y ancho de México? De acuerdo con Adal Ramones, el humor mexicano es diferente en distintas regiones del país, por lo que tener gente del norte, centro y sur le brinda diversidad a la forma de enfrentar los retos.

“En el sur interpretan a muchos personajes, y en el norte son muy contestatarios y frontales. Se nota en la manera de hablar, en los slangs (…) En LOL: Buscando Talento te seleccionamos y te metemos a la cancha con jugadores profesionales”, explica el exconductor de La Granja VIP.

¿Cuándo se estrena ‘LOL: Buscando Talento’ y dónde ver?

Días antes de que inicie la octava temporada de LOL México se estrena LOL: Buscando Talento, programa en el que, aquellos que demuestren habilidades de comedia, participarán en el programa principal, con talentos de renombre.

LOL: Buscando Talento ‘verá la luz’ el próximo 16 de enero a partir de las 0:00 horas. Es un mini reality show de cuatro episodios, mismos que se estrenan al mismo tiempo a nivel mundial, en más de 240 países.

Apenas dos días después, estará disponible en la misma plataforma LOL México 8.