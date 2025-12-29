Itzel Barro, esposa del ‘Capi’ Pérez, lamenta la muerte de su prima Nataly Montserrat González

Itzel Barro reveló que su prima, desaparecida horas antes, fue hallada sin vida (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Itzel Barro, esposa del ‘Capi’ Pérez conocida en redes sociales como ‘Hola Enfermera’, reveló en redes sociales la muerte de su prima, Nataly González Barro, quien fue reportada como desaparecida horas antes.

El domingo por la tarde, la creadora de contenido y exparticipante de MasterChef Celebrity 2024 compartió un mensaje en donde dio a conocer que Nataly fue localizada sin vida.

“Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información de Nataly Montserrat González Barro. Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está más con nosotros“, compartió.

Asimismo, dio a conocer que, en común acuerdo con la familia, “no se compartirán detalles” sobre el deceso. “Agradecemos su comprensión y discreción”, concluyó el mensaje.

Durante el fin de semana, Barros subió un video en el que solicitaba apoyo para encontrar a su familiar, desaparecida desde el 25 de diciembre. De acuerdo con TV Azteca, donde trabaja el presentador ‘Capi Pérez’, Nataly tenía 30 años y era una veterinaria comprometida con el trabajo y su profesión.

‘Capi’ Pérez no añadió más comentarios sobre el caso y no ha publicado algo en sus redes sociales desde una foto con su hijo, anterior a la publicación de su esposa.

¿Quién es Itzel Barro, la esposa de ‘Capi’ Pérez?

Itzel Barro, mejor conocida como ‘Hola Enfermera’ en redes sociales, es una influencer y creadora de contenido, que principalmente comparte fotos y videos relacionados con estilo de vida, fitness, maternidad, temas familiares, viajes, belleza y su relación de pareja con el presentador de televisión.

Gracias a su popularidad en redes sociales, Barro participó en el reality show MasterChef Celebrity 2024, en donde fue eliminada luego de 7 programas.

“Lo que me impulsó (...) fueron mis ganas, mi placer por cocinar, mi gusto, y, quien me dio el último empujoncito, fue mi esposo. Le tenía un poquito de miedo y él me dijo: ‘vas’”, contó tras su ingreso al programa de cocina.

En aquel entonces, un exceso de dulce en una compota de durazno, además de que el bizcocho de su pastel se desmoronaba, la mandó al reto de eliminación. Quedó fuera de competencia tras la revisión de los chefs en una prueba donde debía preparar la mejor salsa y cayó frente a Itatí Cantoral y Litzy.

Su relación inició luego de que ambos se siguieran mediante X (antes Twitter): “Era mucho de interactuar con las personas a las que seguías, de darles likes, comentarles, todo esto”, dijo la influencer para La Mejor FM.

“Le comenté algún tuit y me contestó pero en mensaje privado y yo: ‘ah, caray’”, recordó. “Seguimos mensajénadonos de vez en cuando, me contestaba en mensaje privado. (...) Yo le contestaba cosas chistosas y él a mí”.

En conversación para EXA, el ‘Capi’ recordó la historia: “Me gustaban sus tuits porque eran medio picosones, humor colorado, negro. Dije: ‘este es un vato, un taxista’. Vi fotos y dije: ‘no puede ser que tenga humor de Polo Polo y esta cara’; después la vi y dije: ‘no puedo creerlo’. Llegó con su mamá. Itzel cayó”, contó sobre la primera vez que la vio en un festival.

Según dijo, la conexión fue inmediata en persona y rápidamente inició su relación. Pérez le pidió matrimonio en la Feria de San Marcos frente a una multitud. Tienen un hijo juntos y constantemente comparten fotos juntos.