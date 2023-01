PERFIL: ¿Quién fue Polo Polo, el comediante de los chistes eternos?

“Me caigo muy bien”, comentó Polo Polo en una entrevista de 2013, “me quiero mucho y quiero mucho a la gente que se ríe conmigo, es muy gratificante estar en un escenario y que la gente se ría de las babosadas que dices”. Después de siete décadas de chistes y albures, este lunes se confirmó el fallecimiento del comediante Leopoldo García Peláez Benítez, conocido como Polo Polo, a los 78 años de edad.

En aquella ocasión charló con Adela Micha sobre sus 40 años de carrera y agregó: “si tuviera que renacer quisiera ser exactamente igual, quizá menos mujeriego”. Luego soltó una carcajada, pues para ese entonces dijo que ya se había casado 8 veces. Solo tuvo dos hijos.

El rey de las carcajadas solo lloraba en momentos como las pérdidas, cuando murió su familia cercana. En 2013, Adela Micha le preguntó si le tenía miedo a fallecer, él dijo que estaba muy bien de salud y esperaba vivir otros 10 años: “no me gustaría estar en mi muerte”, dijo riéndose, “¿se podrá que me llamaran y me dijeran ‘oiga, ya’. Me la paso demasiado bien, eso no es fácil”.

¿De qué murió Polo Polo?

Según informó su hijo Paul García al programa Ventaneando, el cómico murió de causas naturales en su casa, a las 5:00 de la mañana, después de varios años de padecer demencia vascular. Se había retirado de los escenarios en 2016 y se había rumorado que tenía Alzheimer.

Es considerado un referente para cómicos actuales, como Franco Escamilla, quien comentó en Twitter: “El rey ha muerto, el mundo se ha vuelto un lugar menos gracioso y con menos magia. Nadie nunca igualará al maestro Polo Polo. Un marlboro rojo y un ‘cognaquito’ a la salud del mejor de todos los tiempos’.

Polo Polo es considerado un referente de la comedia mexicana. (FOTO: YouTube)

¿Quién era Polo Polo?

Aunque el doble sentido y el lenguaje explícito era parte de todos sus shows, su hijo Paul lo recuerda como una persona seria, agradable, “no decía muchas groserías, era su alter ego, era algo que usaba para sus shows, era serio, le gustaba mucho leer”.

En su tiempo libre le gustaba viajar, conocer lugares, jugar golf y comer bien. También era fan de Sergio ‘Checo’ Pérez.

Leopoldo García Peláez Benítez nació el 9 de marzo de 1944 en León, Guanajuato, su familia era zapatera y pronto se trasladaron a la Ciudad de México. Desde muy joven descubrió que tenía la vocación para la comedia.

En la década de los 60 y 70, Leopoldo comenzó a trabajar como comediante, a veces sin paga, fue descubierto en un establecimiento llamado Keops Nightclub. Poco a poco fue creciendo hasta presentarse en el salón Crown Hall, Marrakech, El Cantar de los Cantares y el hotel Crowne Plaza.

En los 80 despegó su popularidad y comenzó a ser apodado ‘Polo Polo’, después de un accidente de producción mientras grababa un anuncio: “Y no se pierdan lo mejor de México Nocturno con Polo”, las cámaras se quedaron congeladas y se repitió la última parte. El error no fue editado y el promocional salió así en la televisión, repitiendo “Polo Polo Polo”.

El ‘Maestro de la Comedia’ se caracterizaba por sus chistes de doble sentido con lenguaje explícito y popular, albures y demás temas para adultos. De hecho, en los 80 y 90 fue objeto de censura. Sus chistes también se caracterizan por ser largos, como ‘El vampiro fronterizo’, ‘El viaje a España’ o ‘El burro y la hormiga’.

Toda su carrera fue bajo la misma fórmula: contar chistes, ya que no le gustaba la idea de ser actor, pues decía sus líneas como se le ocurrían. Compartió escenario con Jorge Falcón y Héctor Suárez.

Sobre la comedia de los últimos años en México, Polo Polo comentó en 2013 a Adela Micha que la consideraba “un poquito pasada de grosera, no es que yo diga que sea grosero, pero hay cosas que lastiman... Yo no lo haría”. Era fan del cómico Andreas Zanetti.

Participó en varias producciones como:

La escuelita VIP (2004)

Crónicas chilangas (2009)

(2009) Qué nos pasa (1998-1999).

(1998-1999). Investigador Privado... muy privado (1990)

(1990) Solo para Adúlteros , Los relajados (1989)

, (1989) Duro y parejo en la casita del pecado (1987)

(1987) La lechería de Zacarías.

Su comedia fue comercializada en varios volúmenes discográficos, luego abrió su canal oficial de YouTube, el cual cuenta con 458 mil suscriptores.