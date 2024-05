‘¿Qué creen?’: ‘Capi’ Pérez y su esposa Itzel Barro, ‘Hola Enfermera’, van a ser papás

La maternidad y paternidad deseadas son de esas cosas que, cuando los futuros papás comparten, logran conmover a todos los que les rodean, aunque en el caso de Carlos Alberto ‘Capi’ Pérez y su esposa, Itzel Barro, provocaron miles de reacciones.

A través de sus redes sociales, el conductor de televisión y la creadora de contenido conocida como ‘Hola Enfermera’ decidieron compartir la noticia con sus millones de seguidores.

Así anunciaron ‘Capi’ Pérez y ‘Hola Enfermera’ que van a ser papás

Como la gran mayoría de figuras públicas, utilizaron sus cuentas de Instagram para realizar una publicación conjunta, y con un video donde ambos aparecen mirando hacia la Torre Eiffel en París, Francia, se percibe misterio.

Así anunciaron 'Capi' Pérez y su esposa que están esperando un bebé. (Foto: Facebook @elcapipe)

‘¿Qué creen?’, escribieron en el pie de la publicación, sin dar mayores detalles para que el video hablara por sí solo. Musicalizado con la canción ‘Here comes the sun’ de The Beatles, ambos aparecen abrazados y con grandes gabardinas.

En un momento del video, se giran para darse un beso y posteriormente voltean sus gorras, pues ambos llevan una. Cuando terminan, se lee que en la del ‘Capi’ dice ‘Dad’ y la de Itzel ‘Mom’; ‘papá’ y ‘mamá’ en inglés respectivamente.

Se vuelven a abrazar y después de unos segundos hay más besos de por medio. Al final del clip, voltean a ver la cámara y se muestran felices de anunciar su embarazo.

Reacciones al embarazo de ‘Capi’ Pérez e Itzel Barro

A 16 horas de su publicación, el video ya tiene más de 400 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios que los felicitaban por el bebé que viene en camino.

Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez, Kristal Silva, Tania Rincón, Mauricio Mancera, Ricardo Pérez, Mau Nieto y Karla Díaz fueron algunos de los famosos, amigos de la pareja, que se unieron a las felicitaciones.

Se desconoce cuántas semanas de embarazo tenga la exparticipante de MasterChef Celebrity, pero lo que es un hecho es que, tanto ella como el conductor de La Resolana se encuentran felices por la noticia ya que, después de hacerla pública, la influencer mostró su baby bump en unas historias.