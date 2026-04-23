Denuncian desaparición de donaciones por 2 mdp para niñas víctimas de violencia en Acapulco

Más de 2 millones en ayuda para víctimas de violencia desaparecen en Acapulco, denuncia Saskia Niño de Rivera. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Un camión con donaciones para niñas víctimas de violencia extrema, valuado en más de 2 millones de pesos, desapareció tras su entrega en Acapulco.

La activista Saskia Niño de Rivera denunció, a tavés de un video, que los apoyos incluían almohadas, colchones y artículos de primera necesidad para niñas que, tras el paso del huracán ‘Otis‘, enfrentaron una reducción significativa en su calidad de vida.

Explicó que, después de dos años y medio de trabajo, con gestiones y solicitudes de apoyo, el proyecto se encontraba en una etapa en la que debía concretar la entrega de una casa para niñas que vivieron en entornos de violencia extrema, incluidos casos de violencia sexual y trata de personas.

Saskia Niño de Rivera afirmó que el camión con más de 2 millones de pesos en apoyos desapareció.

Denunció que la directora del DIF Acapulco, María del Rosario Moreno de la Cruz, les dijo que: “Ella no puede garantizar que las cosas no vuelvan a desaparecer, que no puede garantizar que no se roben una almohada, una cobija, un cepillo de dientes”.

Reprochó que la funcionaria no estuvo presente ese día, a pesar de su compromiso de dar la cara, y lamentó que tuviera otras prioridades en lugar de recibir lo que podría ser la casa más grande en Acapulco para atender a niñas víctimas de violencia.

Saskia Niño de Rivera cuestionó que, si no son capaces de resguardar una almohada, una cobija o una sábana, cómo pueden estar a cargo de niñas víctimas de trata cuya vida está en riesgo. Afirmó que esto no es un error, sino corrupción, impunidad y abandono institucional.

Precisó que la denuncia no se dirige contra las trabajadoras del DIF, quienes hacen lo posible con recursos limitados, sino contra quienes ocupan cargos de decisión y permiten este tipo de situaciones.