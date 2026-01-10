‘Ziggy Stardust’ será eterno: Casa de David Bowie en Londres se convertirá en museo

La casa en la que creció David Bowie, ubicada en Londres, será un museo para conocer más del artista.

Un día como hoy, hace 10 años, dejó este plano uno de los ‘Heroes’ en la historia del rock: el cantante David Bowie, y a una década de su fallecimiento, se anunció que la casa en la que creció servirá como museo en Inglaterra.

El anuncio coincide con dos fechas simbólicas: el que habría sido el cumpleaños 79 del artista, el pasado jueves, y el décimo aniversario de su muerte, ocurrida el 10 de enero de 2016.

Esta vivienda fue el hogar de Bowie entre los 8 y los 20 años. De acuerdo con el propio proyecto, ese periodo marcó el tránsito de David Robert Jones (su nombre de nacimiento) hacia la identidad artística que lo convertiría en David Bowie.

¿Dónde está la casa de David Bowie y por qué es relevante?

Ubicada en el 4 de Plaistow Grove, en el barrio de Bromley, al sur de Londres, la propiedad se encuentra en una zona que en la posguerra británica albergó a numerosas familias de clase media. Bowie vivió ahí entre 1955 y 1967, años formativos tanto a nivel personal como creativo.

En ese entorno, el joven Bowie tuvo contacto con la música, el arte y la cultura juvenil que definieron al Londres de los años 60, con artistas como The Beatles, Elvis Presley y Cliff Richard, por mencionar algunos.

David Bowie murió el 10 de enero de 2016, dos días después de cumplir 69 años. (ROBIN VAN LONKHUIJSEN/EFE)

Durante esa etapa comenzó su interés por el jazz, el teatro y la experimentación artística, elementos que más tarde se reflejaron en su obra discográfica.

El proyecto ‘Bowie’s House’: museo y espacio creativo

El proyecto está a cargo del Heritage of London Trust (HOLT), un fideicomiso dedicado a la restauración y preservación del patrimonio histórico de la capital británica. La organización informó que adquirió el inmueble gracias a una donación privada, y que trabaja en una restauración integral para devolverle el aspecto que tenía en los años 60.

El inmueble abrirá bajo el nombre de Bowie’s House y no funcionará únicamente como museo tradicional. De acuerdo con HOLT, la intención es convertirlo en “un espacio vivo y creativo”, que combine exhibición, actividades culturales y presentaciones artísticas.

Nicola Stacy, directora del Heritage of London Trust, señala en un video promocional que la casa es “potencialmente uno de los lugares más significativos de la historia de Londres durante el siglo XX”. El proyecto busca atraer a visitantes de todo el mundo y preservar el valor cultural del sitio.

Se planea que el recorrido incluya habitaciones restauradas conforme a la época en la que Bowie habitó la casa, además de espacios destinados a actividades parra los visitantes, tal como en el museo de The Beatles o el dedicado a Bob Dylan, por ejemplo.

La casa de David Bowie será un museo. (Alejandro García/(EPA) EFE)

¿Cuándo abrirá el museo de David Bowie?

HOLT informó que la apertura está prevista para finales de 2027. Hasta el momento, no se detallaron los costos del proyecto ni el modelo de acceso para el público.

La propuesta apunta a mantener vigente el legado de David Bowie desde un enfoque histórico y cultural, sin reinterpretaciones ajenas. Cualquier dato adicional sobre boletos o visitas guiadas se anunciará conforme avance la restauración.

David Bowie: de Bromley al reconocimiento mundial

David Bowie nació en Londres en 1947 y desarrolló una carrera que abarcó más de cinco décadas. De acuerdo con recuentos de Rolling Stone y el archivo oficial del artista, lanzó más de 25 álbumes de estudio y creó personajes como Ziggy Stardust, que redefinieron la relación entre música, identidad y performance.

El periodo que vivió en Bromley antecede a su primer éxito comercial, pero es considerado fundamental para entender su evolución. En ese lapso exploró distintos estilos musicales y artísticos, una constante que marca su trayectoria posterior.

'Ziggy Stardust' era el alterego de David Bowie. (EFE)

Con información de EFE