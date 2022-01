¿David Bowie tenía heterocromía? Te contamos la historia de su emblemática mirada

David Bowie fue un ícono de la música y de la moda con una carrera transgresora durante más de seis décadas, en la que figuró gracias a su música y a la excentricidad de sus ojos como una de las características más notables en su aspecto físico por la que se hizo emblemático y de la cual se benefició para mostrarse con un look místico e incluso andrógino.

Pero ¿cuál es el origen de esta condición en su mirada? En el aniversario del que sería su cumpleaños número 75, te contamos sobre la condición que cambió su vida desde los quince años. Los herederos del músico británico, fallecido en 2016, del que recientemente se vendió todo el catálogo musical a Warner Music Group por 250 millones de dólares, también han dado a conocer el álbum perdido Toy, que grabó después de asistir al festival Glastonbury en el 2000.

¿Qué es la heterocromía?

Durante años, el aspecto en la mirada de Bowie hizo pensar a millones que nació con la condición de heterocromía. Se trata de una anomalía de nacimiento en donde una persona tiene el iris de los ojos de diferentes colores. Se trata de una afección hereditaria que generalmente no presenta problemas de cuidado, más que el aspecto diferente en el color de los ojos.

Sin embargo, este no fue el problema que hizo diferente a Bowie. El músico tuvo un episodio durante la adolescencia que puso en peligro su vista y cambió su vida para siempre, pues a partir de ese momento se quedó con una pupila más dilatada que la otra de forma permanente.

La pelea que cambió los ojos de Bowie

En 1962, cuando tenía 15 años, el músico protagonizó una pelea con su amigo George Underwood. El motivo: Los dos estaban interesados en la misma chica. Todo terminó en una pelea y en un golpe de puño en el ojo izquierdo de Bowie. El anillo que traía puesto Underwood alcanzó a lastimar la superficie del globo ocular del intérprete de canciones como Space Oddity, Heroes o Ziggy Stardust.

Aunque en un principio los especialistas estaban preocupados por la condición de David Bowie y la posibilidad de que perdiera completamente la vista en ese ojo, razón por la que estuvo meses hospitalizado, finalmente quedó con una condición en la que su pupila se dilató para siempre, lo que le generó una percepción defectuosa de la profundidad.

Pese al episodio, la amistad del cantante con Underwood siguió al grado de que trabajaron juntos. El diseño de su amigo se puede ver en las portadas de algunos de sus discos como son Hunky Dory (1971) y The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972).

¿Cuál fue la verdadera condición de Bowie?

La anisocoria es presentada por daños en los nervios oculares debido a accidentes cerebrovasculares, tumores o traumas. Esta condición ocular se manifiesta en el tamaño asimétrico de las pupilas, que se encuentran en diferente estado de dilatación o contracción, lo que hace que el tamaño sea diferente entre ambos ojos.

Debido a que no se relaciona con una enfermedad grave ni es perjudicial para la salud de quien la padece, no existe un tratamiento específico para curarla.