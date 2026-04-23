Asesinan a la líder ganadera Lina Rodríguez en Cuauhtémoc, Chihuahua

Lina Rodríguez, secretaria nacional de Mujeres Ganaderas de México, fue asesinada en su negocio en Chihuahua.

Tres personas arrebataron la vida a la empresaria y ganadera Lina Alejandra Rodríguez Castillo al interior de su negocio en Chihuahua y causaron lesiones a otra mujer que se encontraba en el lugar.

Se trata del segundo ataque, en cuestión de días, contra integrantes del sector agropecuario en Chihuahua, ya que personas asesinaron a Gerardo López Palacios en la ciudad de Chihuahua.

El crimen contra la empresaria Lina Rodríguez, secretaria nacional de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM) sacudió la región de Cuauhtémoc, Chihuahua.

Este miércoles, según los reportes oficiales, varios hombres ingresaron al negocio “Agro Cali”, comercializadora de insumos agropecuarios, ubicado en el kilómetro 111 del tramo carretero de Cuauhtémoc hacia La Junta, Guerrero, donde atacaron a dos mujeres.

Los datos preliminares indican que la dueña del local, Lina Rodríguez, murió por las heridas con arma blanca recibidas en el ataque.

Otra mujer que la acompañaba también resultó herida, pero fue trasladada a recibir atención médica.

Las autoridades tienen identificados a 3 sospechosos del crimen de la líder ganadera y empresaria.

El sector agropecuario chihuahuense está consternado por esta lamentable pérdida que se registra a días del artero crimen del ganadero Gerardo López.

Condena UGRCH crimen de delegada Lina Rodríguez

Tras el ataque a Lina Rodríguez, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua condenó cualquier manifestación de violencia e hizo el llamado a la preservación del Estado de Derecho.

Y también pidió la construcción de condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades productivas y el bienestar de las familias que dependen de éstas.

El consejo directivo de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua manifestó “su pesar por el sensible fallecimiento de nuestra estimada delegada de la Asociación Ganadera Local de Guerrero y presidenta de MUGAM Chihuahua, Lina Alejandra Rodríguez Castillo”.

Refirió que “Lina era una mujer decidida. Fue la impulsora de la apertura del Capitulo Chihuahua de la Asociación de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM). Asimismo, buscó de manera permanente oportunidades para la capacitación de las socias, para poder desarrollar de mejor manera esta actividad económica”.

“Nuestro organismo condena de manera categórica cualquier manifestación de violencia. De nueva cuenta hacemos el llamado a la preservación del Estado de Derecho, así como a la construcción de condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades productivas y el bienestar de las familias que dependen de éstas”, apuntó.

“Expresamos nuestra más sentida solidaridad con su familia, amistades y colegas, a quienes acompañamos en este difícil momento”, concluyó.

Mujeres Ganaderas exigen resultados en crimen de empresaria

Por su parte, la Agrupación Nacional Mujeres Ganaderas de México (MUGAM) lamentó con profundo dolor e indignación la pérdida de su socia fundadora Lina Alejandra Rodríguez Castillo.

En un posicionamiento oficial, resaltan que “su muerte nos sacude en lo más profundo. La expresión más cruda de la violencia y crimen que vivimos en nuestro país se plasma en este cobarde asesinato”.

MUGAM México hizo un llamado enérgico “a la Gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos Galván, a que instruya firmemente a César Jáuregui Moreno, Fiscal General del Estado de Chihuahua a que se lleve acabo una investigación clara y con resultados sobre los responsables”.

Recordaron que “Lina Alejandra fue una mujer íntegra, trabajadora, madre de cuatro hijos, querida y respetada en su comunidad”.

“Humana, sensible y mujer de fe. No hay palabras que puedan expresar nuestro pesar he indignación”, agregaron.

Su posición realizada en redes sociales también fue dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como a la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, y al Gobierno del Estado de Chihuahua.