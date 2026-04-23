Caso Bertha Burciaga: Investigan a policías de Veracruz por muerte de doctora tras presunta confusión

Fiscalía de Veracruz ya revisa los videos de las cámaras de la caseta para esclarecer la muerte de la doctora Bertha Burciaga.

Dos elementos de la Policía Estatal de Veracruz fueron puestos a disposición mientras se investiga la muerte de la doctora Bertha Burciaga en la carretera México- Tuxpan, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

La familia denunció que la doctora fue asesinada por los policías quienes confundieron su camioneta con otra a la que iban persiguiendo por reporte de robo, mientras que la versión oficial fue que murió porque quedó en el fuego cruzado.

La gobernadora afirmó que para esclarecer los hechos se realiza la investigación por parte de la Fiscalía General el Estado de Veracruz, quien está revisando videos de la caseta donde sucedieron los hechos y haciendo las diligencias pertinentes.

“Aquí en la mesa de seguridad, sí está la investigación, se tienen las cámaras de la caseta entonces se va a proceder, se va a proceder”, aseguró.

Sostuvo que la muerte de la doctora es lamentable y dijo que se hará justicia para la familia, por lo que se buscará esclarecer lo que sucedió.

“Se va a hacer justicia, pero sobre todo externarles mis sentidas condolencias. Es lamentable los sucesos, los hechos en este —puedo llamarlo fuego cruzado, no sé—, pero que se encargue la fiscalía”, sostuvo.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 20 de abril en la autopista México –Tuxpan, al norte del estado. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, los elementos recibieron el alertamiento del robo de una camioneta y comenzó una persecución.

En la caseta de la carretera, hubo disparos y resultaron heridas la doctora Burciaga y otra doctora que la acompañaba. La primera falleció ya en el hospital.

La familia ha señalado que los elementos abrieron fuego contra la camioneta donde ellas se trasladaban debido a que habrían confundido su vehículo con el que perseguían, mientras que la primera versión de la Secretaría fue que ellos repelieron una agresión.

Estos hechos han generado una fuerte conmoción entre la sociedad veracruzana, quienes exigen justicia para la doctora que perdió la vida.

La gobernadora aseguró que la fiscalía mantiene comunicación con la familia y que se continuarán las investigaciones correspondientes.