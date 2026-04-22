Policía de Veracruz se equivoca de camioneta y mata a una mujer

Bertha Burciaga y una acompañante, fueron atacadas por error por policías de Veracruz cerca de la caseta de la Autopista México-Tuxpan

Una médica fue asesinada tras una confusión por policías, en la carretera México–Tuxpan.

Los elementos estatales de Veracruz realizaron disparos al confundir el vehículo en el que viajaba la mujer con una unidad reportada como robada, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

El operativo se llevaba a cabo con el objetivo de ubicar una camioneta vinculada a un reporte delictivo. Los agentes dispararon directamente contra el automóvil en el que se trasladaban dos mujeres, al considerarlo parte de la persecución.

La dependencia estatal indicó que, durante la intervención, ambas ocupantes resultaron lesionadas y fueron trasladadas para recibir atención médica. Una de ellas falleció posteriormente, mientras que la otra permanece en condición estable.

¿Quién era la médica a la que confundieron policías de Veracruz?

La víctima fue identificada como Bertha Burciaga Morán, de 38 años, originaria de Puebla, quien se desempeñaba como anestesióloga en el Hospital General de Zona No. 24 del IMSS en Poza Rica.

El hecho ocurrió a la altura de la caseta de cobro de Tuxpan, donde el vehículo recibió múltiples impactos de proyectil.

La Delegación III del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social expresó condolencias a la familia de la profesionista mediante un pronunciamiento público.

Tras lo ocurrido, tanto los elementos participantes como su armamento fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de determinar responsabilidades y revisar los procedimientos aplicados durante el operativo.