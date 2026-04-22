¿Tambalea el alto al fuego? Irán ataca a balazos a buque cerca del estrecho de Ormuz

Irán atacó a tiros en las últimas horas un buque portacontenedores a 15 millas náuticas al noreste de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, informó este miércoles 22 de abril la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, en inglés) se acercó al buque sin establecer contacto previo por vía radiofónica y abrió fuego contra él, “lo que ha causado graves daños en el puente de mando”, indicó el organismo, que recopila información sobre ataques a buques en la guerra de Irán.

Toda la tripulación “se encuentra a salvo” y “no se han registrado incendios ni repercusiones medioambientales”, añadió la agencia, con sede en el Reino Unido.

La información sobre el ataque llega al día siguiente de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera marcha atrás a su decisión de no prorrogar el alto el fuego con Irán, que caducaba este miércoles, y anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con el régimen de los ayatolás.

Trump aseguró que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Irán, que, según el Comando Central estadounidense, mantiene detenido el 90 por ciento del comercio marítimo de Irán desde hace 10 días.

Irán amenaza con ataques intensos si EU e Israel retoman su ofensiva

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este miércoles que en caso de una nueva agresión de Estados Unidos e Israel les infligirá “golpes demoledores, más allá de lo imaginable” para los enemigos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, extendiera la tregua con Irán.

“En una posible nueva fase del enfrentamiento militar, la Guardia Revolucionaria infligirá golpes demoledores, más allá de lo imaginable para el enemigo, a los activos restantes de estos en la región”, aseguró el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia afirmó que su respuesta a cualquier nueva agresión sería “firme, decisiva e inmediata”.

El comunicado subraya que la capacidad para atacar puntos vitales y símbolos de disuasión de Israel y Estados Unidos “sigue abierta y preparada”, y destaca la coordinación con el resto de las fuerzas armadas para impedir cualquier intento de recuperación de sus capacidades estratégicas.

Asimismo, indicó que el debilitamiento del poder militar estadounidense-israelí abre la puerta a un nuevo orden regional en Oriente Medio, sin presencia de potencias extranjeras.

Las autoridades iraníes consideran que estos desarrollos contribuirán a consolidar un entorno más estable en la región.

Estas afirmaciones de la Guardia Revolucionaria llegan horas después de que Trump anunciara una tregua indefinida en Irán para dar tiempo a la negociación con la República Islámica.

Teherán no ha reaccionado de manera oficial a la extensión de la tregua; sin embargo, ha reiterado que no acudirá a otra ronda de negociaciones mientras Estados Unidos continúe el bloqueo de sus puertos en el estrecho de Ormuz, lo que considera una violación del alto el fuego.