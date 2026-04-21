Irán ‘juega con su balón’: Condiciona negociaciones con EU a que Trump levante el bloqueo de Ormuz

Donald Trump extendió el alto el fuego con Irán, porque, dijo, Pakistán se lo pidió. (Foto: EFE)

El embajador permanente de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, condicionó este martes una nueva ronda de negociaciones entre su país y Estados Unidos a que el presidente Donald Trump levante el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

“En cuanto rompan este bloqueo, creo que tendrá lugar la próxima ronda de negociaciones”, declaró Iravani a la prensa en la sede de la ONU en Nueva York.

El embajador aseguró que el bloqueo estadounidense es “una violación del (acuerdo de) alto el fuego”, que ambos países habían acordado hace dos semanas.

¿Por qué EU ordenó un bloqueo en Ormuz?

Después de que la primera ronda de negociaciones en Pakistán concluyera sin acuerdo, Trump ordenó a la Armada estadounidense que bloqueara la vía marítima y acusó a Irán de mantener sus “ambiciones nucleares”.

El bloqueo estadounidense se sumó al de la Guardia Revolucionaria iraní en represalia a los ataques de Estados Unidos e Israel contra su país el pasado 28 de febrero, que disparó el precio mundial del petróleo.

En las últimas horas, el bloqueo naval ha reavivado las tensiones entre ambos países después de que Washington atacara un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz que intentó burlar la obstrucción de la Armada estadounidense.

Trump mantuvo el cerco incluso después de que Irán anunciara la reapertura parcial del estrecho.

“Ellos iniciaron la guerra contra nosotros. Estamos preparados si quieren sentarse a la mesa a dialogar y encontrar una solución política, y nos encontrarán preparados si quieren ir a la guerra”, añadió Iravani.

Trump extiende tregua con Irán

Las declaraciones del embajador se produjeron poco antes de que el mandatario estadounidense anunciara la extensión del alto el fuego y del bloqueo, a horas de que acabara el plazo.

Trump declaró que fue Pakistán, país mediador, quien se lo solicitó. En los últimos días, el republicano había negado que fuese a ampliar el plazo.

Según dijo, dada la “grave división” de los líderes políticos iraníes, ha ordenado a las Fuerzas Armadas de EU que “continúen con el bloqueo y, en todos los demás aspectos, se mantengan preparadas y operativas, y, en consecuencia, prolongaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”.