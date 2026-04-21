Trump pide que empresas ‘hagan paro’ y no reclamen reembolsos por aranceles

Trump pide a las empresas que no pidan reembolsos por los aranceles, luego del revés de la Corte de EU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que recordaría a las empresas que se negaran a solicitar el reembolso de los aranceles pagados después de que la Corte Suprema anulara una gran parte de sus aranceles.

«Sería genial que no lo hicieran», dijo Trump el martes en CNBC en respuesta a una pregunta sobre si empresas como Amazon.com y Apple deberían solicitar reembolsos por aranceles que ahora se consideran ilegales. «Si no lo hacen, me acordaré de ellos».

En febrero, la Corte Suprema falló en contra del uso que hizo Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer los llamados aranceles “recíprocos” a las importaciones de casi todos los países. Ese fallo sentó las bases para una tarea compleja que podría convertirse en el mayor reembolso realizado por el gobierno estadounidense en su historia.

Las declaraciones de Trump se producen un día después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lanzara un portal web para que los importadores presenten solicitudes de reembolso que podrían ascender a más de 160 mil millones de dólares. Sin embargo, el proceso aún está plagado de incertidumbre.

Miles de empresas, entre ellas Costco Wholesale y FedEx, han presentado demandas por separado ante el Tribunal de Comercio Internacional para preservar su derecho a un reembolso en caso de que la administración Trump presente una impugnación.

United Parcel Service declaró en un comunicado que reembolsará el dinero a los clientes que pagaron las tarifas a través de la empresa de mensajería, pero solo después de recibir el pago del gobierno.

“Esos clientes no necesitan ponerse en contacto con UPS. Una vez que recibamos los fondos de la CBP, hemos establecido un proceso para emitir reembolsos a quienes realizaron los pagos”, dijo la compañía en un comunicado.

Tras el fallo de la Corte Suprema, Trump impuso de inmediato un arancel temporal del 10 por ciento que expirará en julio, y la administración está trabajando para restablecer esos ingresos utilizando otras facultades arancelarias.

“Lo estamos haciendo de otra manera. Al final vamos a obtener el mismo resultado”, dijo Trump en la entrevista del martes. “De hecho, obtendremos cifras mayores, pero es un poco más complicado”.