Cuba confirma acercamientos con representantes de Trump en La Habana

Cuba ha tenido acercamientos con la administración de Donald Trump.

Cuba dijo que sostuvo reuniones con funcionarios de Estados Unidos en la isla en los últimos días. Esto ocurre en momentos en que Washington presiona a La Habana para que abra su economía.

Alejandro García del Toro, subdirector general del Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de EU, dijo el lunes al diario estatal Granma que el encuentro se llevó a cabo de forma “respetuosa y profesional”.

Negó que se hayan emitido ultimátums o fijado plazos, e indicó que su gobierno está enfocado en poner fin al “cerco energético” impuesto por la administración del presidente Donald Trump.

Funcionarios del Departamento de Estado se reunieron con representantes cubanos, incluido Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el 10 de abril, según una persona familiarizada con las conversaciones que pidió no ser identificada. EU ofrecía acceso a internet mediante Starlink si Cuba adopta reformas económicas sostenibles, dijo la fuente.

El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Rodríguez Castro, nieto del líder revolucionario de 94 años Raúl Castro, ha emergido como una figura clave en el enfrentamiento entre Trump y el gobierno comunista de Cuba.

El cerco energético a Cuba

Desde que EU capturó a Nicolás Maduro en enero, ha bloqueado casi todos los envíos de petróleo hacia la isla, agravando los apagones crónicos y la escasez de gasolina, diésel y combustible para aviones.

“La eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación”, dijo García del Toro. “Este acto de coerción económica, es un castigo injustificado a toda la población cubana”.

La reunión del 10 de abril fue reportada primero por Axios el viernes 17 de abril. USA Today informó el domingo 19 de abril que funcionarios estadounidenses dieron a Cuba un plazo de dos semanas para liberar a presos políticos de alto perfil.

El acceso a Starlink podría no ser visto como un beneficio, dado que el gobierno en La Habana controla estrictamente las comunicaciones y ha prohibido el uso de sistemas de internet satelital.

Trump ha dicho por meses que el régimen cubano, que lleva 67 años en el poder, debe terminar. Ha sugerido que podría usar la fuerza una vez que se resuelva la guerra en Irán.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel sostiene que podría haber margen para negociaciones entre los históricos adversarios, pero insiste en que el liderazgo de la isla y su sistema de gobierno no están en discusión.