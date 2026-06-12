Sheinbaum rechaza acusación de Roberto ‘N’ contra Morena por red de huachicol: ‘Él tiene responsabilidad’

La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la advertencia que lanzó Roberto ‘N’, exvicealmirante de la Secretaría de Marina, sobre presuntos nexos de integrantes de Morena con una red de huachicol fiscal.

La mandataria afirmó que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) vincula a Roberto ‘N’ con el entramado criminal, después de que él se declaró inocente y rechazó liderar la presunta organización delictiva.

“Hay investigaciones de la Fiscalía sobre el caso particular del buque que llegó a Tampico que quería hacer contrabando de combustible y, a partir de esta investigación, se llegó a esta persona (Roberto ‘N’), que la Fiscalía levantó órdenes de aprehensión después de una investigación muy, muy importante (...) Pero esta persona tiene responsabilidad”, explicó.

Afirmó que recibió la primera carta que envió el exvicealmirante de la Secretaría de Marina; sin embargo, indicó que esta nueva misiva será remitida a las autoridades correspondientes.

¿Cuál es la advertencia que hace Roberto ‘N’ a la presidenta Sheinbaum?

A través de un escrito, Roberto ‘N’ negó ser el líder de la red de huachicol fiscal más grande con operaciones en México y aseguró que los verdaderos responsables se encuentran dentro de Morena.

“Llevo nueve meses privado de mi libertad, acusado de un delito que no cometí y de un entramado que es imposible que yo pudiera llevar a cabo (...) Se me señala como culpable, cerrando los ojos para no ver quién de entre sus compañeros de partido son los verdaderos culpables y responsables”, escribió en una carta enviada desde el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Además, reprochó que la FGR y la Secretaría de Marina no le entregan de forma íntegra la carpeta de investigación ni la información técnica que, según sostiene, contiene las pruebas del caso.

No es la primera carta que Roberto ‘N’ envía a la presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, sí es la primera en la que señala presuntos nexos entre Morena y la red de huachicol fiscal.

Por su parte, Fernando ‘N’, hermano de Roberto ‘N’, permanece detenido en Argentina y enfrenta un proceso de extradición derivado de la investigación que existe en su contra en México.

En un primer intento, el gobierno mexicano buscó su repatriación después de que ingresó de manera irregular a territorio argentino; sin embargo, hasta el momento no existe una actualización oficial sobre el caso.

Los abogados de Fernando ‘N’ aseguran que el exmarino teme por su seguridad en caso de regresar a México y rechaza la acusación de liderar una organización criminal que operó un esquema con ganancias millonarias.