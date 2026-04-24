Fernando ‘N’ se ‘aferra’ a Argentina: Sobrino del exsecretario de Marina buscará asilo político

Fernando ‘N’ está próximo a conocer su destino. Tras su detención en Argentina, será presentado ante autoridades de ese país para informarle sobre el proceso de extradición que enfrenta por diversos delitos imputados en México.

La defensa del exfuncionario de la Secretaría de Marina confirmó que este viernes 24 será presentado ante un juez federal en Argentina. Sin embargo, contempla la posibilidad de que solicite asilo político.

“El día de hoy será presentado ante un juez federal en Argentina para que le hagan de conocimiento la solicitud que ha formulado México (...) con fines de extradición (...) Posteriormente, le preguntarán al señor Fernando cómo se declara respecto a esa solicitud, si acepta esa solicitud o de plano no quiere venir a México”, explicó Epigmenio Mendiente, abogado del detenido, en entrevista con Azucena Uresti.

La defensa argumentará que la vida de Fernando ‘N’ corre peligro en México. También sostiene que buscan señalarlo como líder de una red criminal, cuando “fue él quien lo denunció”.

Sheinbaum confirma proceso para extraditar a Fernando ‘N’

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que autoridades mexicanas buscan que Argentina deporte a Fernando ‘N’, bajo el argumento de que ingresó a ese país con documentación falsa.

En caso de que la deportación no proceda, se iniciará el proceso de extradición. La defensa podría interponer recursos legales para evitarlo o retrasarlo.

“Se están haciendo todas las gestiones necesarias con el gobierno de Argentina, a través de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para ver si puede haber una deportación porque él entra con un pasaporte falso a Argentina; entonces se está solicitando la deportación y, en caso de que no fuera así, se establecerían las condiciones de extradición”, explicó en la mañanera del 24 de abril.

¿Cuál es el papel de Fernando ‘N’ en la red de huachicol fiscal que operó por años en México?

Fernando ‘N’, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, figura como pieza clave en una red de contrabando de combustible que infiltró las aduanas durante años, según versiones oficiales.

En complicidad con su hermano, Manuel ‘N’, operaba en dos niveles fundamentales para el funcionamiento del esquema de huachicol fiscal. Por un lado, aprovechaban su cargo dentro de la Secretaría de Marina para influir en la designación de puestos y directivos en aduanas del país.

Al colocar perfiles afines, garantizaban que las autoridades permitieran el ingreso de buques con combustible no reportado, con el fin de evitar el pago del IEPS.

Además del tráfico de influencias, Fernando ‘N’ presuntamente participaba como operador del esquema de corrupción. De acuerdo con las acusaciones, entregaban sobornos millonarios a directores de aduanas, subdirectores de operación y verificadores de mercancía para asegurar la operación.