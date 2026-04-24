Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 24 de abril: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este viernes desde Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este viernes 24 de abril desde Palacio Nacional.

En esta conferencia, la mandataria podría brindar detalles sobre la detención de Fernando ‘N’, sobrino político del exsecretario de Marina en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, involucrado en la red de huachicol fiscal más grande que operó por años en México bajo el contubernio de autoridades federales, estatales y municipales.

Falta conocer si el exfuncionario fue deportado tras su captura en Argentina. Sigue el minuto a minuto de la mañanera en El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 23 de abril?

En la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum anterior, se refirió principalmente a la polémica sobre el ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua para participar en operativos.

La mandataria afirmó que solicitó a Ron Johnson, embajador de Estados Unidos, explicar en qué condiciones se llevó a cabo la colaboración entre autoridades estadounidenses y estatales de Chihuahua.

A la par, informó que el Tren Suburbano pasará a manos del Estado mexicano tras llegar a un acuerdo con la empresa CAF para comprar su participación, en una operación que llegó a los 5 mil 999 millones de pesos. Con ello esperan consolidar el proyecto de expansión de los trenes de pasajeros.