Luisa Alcalde deja Morena y acepta unirse al gabinete de Claudia Sheinbaum: ‘Me voy satisfecha’

Luisa María Alcalde aceptó la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que anunció que dejará la dirigencia nacional de Morena y ocupará la Consejería Jurídica de la Presidencia.

La exsecretaria de Gobernación en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en un video publicado en sus cuentas de redes sociales, manifestó que le expresó a la mandataria que sería un honor para ella “seguir contribuyendo a la transformación desde (esa) trinchera”.

Agregó que “me voy contenta y satisfecha de lo logrado durante este año y medio al frente de este extraordinario movimiento”.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reveló que invitó a Alcalde a ocupar la Consejería Jurídica de la Presidencia porque Esthela Damián le manifestó que quiere buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero.

“Yo no tengo candidatos ni candidatas”, aclaró la mandataria, quien refirió que Esthela Damián “quiere participar allá”, por lo que dejará la Consejería el 30 de abril.

Enfatizó que no favorece a ninguna persona que vaya a participar para ganar una encuesta de Morena o de cualquier otro partido: “No es que la esté mandando la presidenta, eso es muy importante que se sepa”.

Esthela Damián detalló más tarde en redes sociales: “no es la búsqueda del poder por el poder lo que guía mis decisiones. Tengo claros mis principios y seguiré abonando para que nuestro movimiento se mantenga unido en la tierra del sol. Como lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, presenté mi renuncia como consejera jurídica del Ejecutivo federal para regresar a mi querido estado de Guerrero”.

Durante la mañanera, la mandataria reconoció el trabajo de Luisa Alcalde al frente de Morena: “Ha desempeñado un gran papel al frente de Morena. Luisa es una excelente abogada, muy buena abogada. Y ella participó en muchos temas en el gobierno de López Obrador, primero como secretaria del Trabajo y luego en la Secretaría de Gobernación. Ella fue muy importante en el diseño de la reforma al Poder Judicial”.

Sheinbaum expresó que Ariadna Montiel aún no le ha expresado que quiera dejar la Secretaría del Bienestar para ocupar la dirigencia nacional de Morena.

No obstante, manifestó que si la responsable de los programas sociales quiere irse “tiene todo el derecho”, por lo que debe renunciar al gobierno federal.

Sheinbaum Pardo defendió que las decisiones en los cambios de su gabinete las toma ella y no el expresidente López Obrador, quien, aseveró, “ha sido totalmente respetuoso”, por lo que “no hay un teléfono rojo” en Palenque.

Expresó, además, que no tiene conocimiento de que Andrés Manuel López Beltrán vaya a dejar la Secretaría de Organización de Morena.