Luisa María Alcalde pide ‘un ratito’ a Sheinbaum para analizar invitación a la Consejería Jurídica

Luisa María Alcalde lleva año y medio al frente de la dirigencia nacional de Morena tras relevar a Mario Delgado.

Luisa María Alcalde aún no da el ‘sí’ para aceptar la invitación de Claudia Sheinbaum para ser su consejera jurídica tras la salida de Esthela Damián.

“Me siento muy honrada de que la presidenta Claudia Sheinbaum haya pensando en mí para incorporarme a su equipo de trabajo”, dijo en declaraciones para N+.

Alcalde consideró que la invitación de la presidenta Sheinbaum es un “reconocimiento de mi trayectoria” que incluyen ser presidenta de Morena y secretaria de Trabajo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Como le dije a ella ‘déme un ratito para pensarlo’ y ya la buscaré para poder plantearle mi decisión”, aclaró.

A mediados de este mes, Luisa María Alcalde desmintió noticias sobre su salida de Morena y afirmó que solo dejará el puesto por petición de la presidenta Sheinbaum.

“La derecha no ha dejado de difundir rumores y calumnias. Que si la presidenta está inconforme con la dirigencia del partido, que si hay divisiones y pleitos, que si hay malos resultados o hay malos manejos”, aseguró en un video publicado en sus redes el pasado 14 de abril.

¿Por qué Sheinbaun invitó a Luisa María Alcalde al gabinete?

Fue a raíz de una nueva renuncia en el Gabinete de Claudia Sheinbaum debido a la próxima salida de Esthela Damián quien buscará la candidatura de Morena para la gubernatura de Guerrero.

“Esthela quiere participar allá en Guerero, pero tiene que dejar la Consejería Jurídica. Le dije ‘¿Estás segura de que quieres dejarla?’ y me dijo que sí. Ha hecho un trabajo muy bueno“, reveló en la ‘mañanera’ de este miércoles 22 de abril.

Este mes, Sheinbaum dio un ‘ultimátum’ a su Gabinete: Si quieren aspirar a las candidaturas de los partidos para las elecciones intermedias de 2027, deben presentar sus renuncias como servidores públicos.

Entre otros servidores públicos que han renunciado o tomado licencias para buscar candidaturas rumbo a 2027 están Andrea Chávez quien aspira a ser la candidata de Morena para la elección a la gubernatura de Chihuahua.

Entre otros legisladores que también planean pedir licencia en el Senado para participar en la selección de candidatos a gubernaturas están:

Julieta Ramírez para la gubernatura de Baja California.

Ana Lilia Rivera para la gubernatura de Tlaxcala.

Enrique Insunza para la gubernatura de Sinaloa.

“Todos son muy buenos,hay reglas” que deberán respetar en el proceso de Morena, remarcó Sheinbaum en la ‘mañanera’ del 16 de abril.

Luisa María Alcalde lleva menos de dos años como dirigente nacional de Morena, después de que el Congreso nacional del partido la eligió como sucesora de Mario Delgado en septiembre de 2024.