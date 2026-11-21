Cuatro hombres fueron declarados culpables este jueves de violación o abuso sexual contra Joanna Young, una mujer británica que durante 13 años sufrió abusos por parte de su esposo, quien la drogaba y ofrecía por internet a desconocidos para que la agredieran sexualmente sin su conocimiento.

El marido, Philip Young, de 50 años, se declaró previamente culpable de 56 cargos, entre ellos violación y agresión sexual. Young y sus cuatro cómplices conocerán sus sentencias en los próximos días.

El juez calificó a Philip Young, antiguo concejal del Partido Conservador entre 2007 y 2010, como un “vil monstruo”. En contraste, elogió “la sorprendente valentía” de Joanna durante el proceso.

Caso de Joanna Young recuerda a Gisèle Pelicot

Según quedó establecido durante el juicio en Winchester, al sureste de Inglaterra, Young administraba una droga a su esposa que la dejaba inconsciente. Después, a través de aplicaciones y plataformas de internet como Craigslist, Grindr o Fab Swingers, y bajo el nombre falso de ‘London Monkey’, contactaba a desconocidos y les proponía acudir a su domicilio para abusar sexualmente de su esposa sin que ella lo supiera.

De los cuatro hombres declarados culpables el jueves 19 de octubre, dos fueron condenados por violación, uno por agresión sexual con penetración y el cuarto por tocamientos no deseados.

El caso de Joanna Young recuerda al de la francesa Gisèle Pelicot, no solo por el ‘modus operandi’ de sus esposos, sino también porque Joanna renunció al derecho al anonimato que le ofrecía el sistema judicial inglés.

Además de los delitos anteriores, Philip Young también fue declarado culpable de tomar cientos de fotografías de su esposa sin su consentimiento. Publicó al menos 500 de ellas en internet, casi todas tomadas en el domicilio familiar.

El juez negó a Philip Young y a sus cuatro cómplices la libertad bajo fianza ante el riesgo de fuga y adelantó que las penas que recibirán serán “significativas”.