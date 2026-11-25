Germán Rolando Gálvez Meza, alias ‘El Serafín’, fue identificado por la Sedena como primo de ‘El Chapo Isidro’.

La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, y de uno de sus presuntos lugartenientes puso bajo la lupa a dos funcionarios de gobiernos municipales de Sinaloa.

Se trata de Iván Roberto y Orlando Gálvez Meza, hermanos de Germán Rolando Gálvez Meza, conocido como ‘El Serafín’, identificado como el segundo al mando del Cártel de Guasave y detenido el viernes 20 de noviembre junto con ‘El Chapo Isidro’, durante un operativo de fuerzas federales.

Ambos ocupan cargos en las áreas de Servicios Públicos de los ayuntamientos de Ahome y Guasave, respectivamente, municipios gobernados por Morena, así lo reveló el periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga.

¿Quiénes son Iván Roberto y Orlando Gálvez Meza?

En entrevista para Aristegui Noticias, Arteaga identificó a Iván Roberto Gálvez Meza, quien se desempeña como director de Servicios Públicos del municipio de Ahome, cargo al que llegó después de la salida del entonces alcalde Gerardo Vargas Landeros, en abril de 2025.

Tras el desafuero de Vargas Landeros, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez asumió la presidencia municipal de manera interina y posteriormente fue ratificado por el Cabildo. Entre los nombramientos realizados durante su administración estuvo el de Iván Roberto Gálvez Meza al frente de dicha dirección.

Según Víctor Hugo Arteaga, fuentes del Cabildo le confirmaron que el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habría instruido al alcalde para entregar ese puesto al hermano de ‘El Serafín’.

El periodista también aseguró que algunos integrantes del Cabildo cuestionaron la designación debido a que, presuntamente, ya existía información sobre los antecedentes y las relaciones familiares de Gálvez Meza. Sin embargo, el nombramiento se mantuvo.

El segundo funcionario señalado es Orlando Gálvez Meza, quien ocupa un cargo en la Dirección de Servicios Públicos de Guasave desde noviembre de 2024.

Arteaga señaló que obtuvo el nombramiento oficial de Orlando Gálvez, firmado por la alcaldesa morenista Cecilia Ramírez, además de que verificó su aparición en el directorio oficial del Ayuntamiento.

¿Por qué son relevantes sus cargos en Servicios Públicos?

La presencia de los hermanos Gálvez Meza en las áreas de Servicios Públicos de dos municipios sinaloenses llamó la atención del periodista por las funciones que desempeñan estas dependencias.

De acuerdo con Arteaga, ambas direcciones tienen atribuciones relacionadas con la contratación de empresas encargadas de la recolección de basura y residuos sólidos.

El periodista sostuvo que, según información que ha recibido de personas familiarizadas con las redes criminales de Sinaloa, la recolección de basura es una de las actividades económicas que grupos delictivos han utilizado para obtener contratos en la entidad.

Por ello, cuestionó el nombramiento de los hermanos de ‘El Serafín’ en puestos públicos relacionados con estas actividades y pidió esclarecer qué funciones desempeñan dentro de los gobiernos municipales.

En el caso de Ahome, Arteaga afirmó que el alcalde Antonio Menéndez habría recibido información de agencias de inteligencia mexicanas y de las Fuerzas Armadas sobre las sospechas que existían alrededor de Iván Roberto Gálvez Meza, antes de designarlo director de Servicios Públicos.

¿Quién es ‘El Serafín’, detenido junto a ‘El Chapo Isidro’?

‘El Serafín’ es identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como primo de Fausto Isidro Meza Flores y segundo al mando de la organización criminal vinculada al Cártel de los Beltrán Leyva y aliada de la facción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa.

Tras su detención en Guasave, fue trasladado a la Ciudad de México y puesto a disposición de la FEMDO.

‘El Chapo Isidro’ es acusado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Entre los cargos que enfrenta en ese país se encuentran presuntamente dirigir una empresa criminal continua y conspirar para fabricar y distribuir drogas como cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana y fentanilo.

En México, también enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, narcotráfico, delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.