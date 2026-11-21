Estados Unidos colaboró en la detención de ‘El Chapo Isidro’. La Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional-Anticárteles (JIATF-CC), del Comando Norte, habría aportado información de inteligencia que condujo al arresto de Fausto Isidro ‘N’ en Guasave, Sinaloa.

El Comando Norte reconoció el operativo que desplegaron elementos del Ejército mexicano y la labor de la JIATF-CC, que contribuyó a localizar a ‘El Chapo Isidro’ y a sus socios.

“JIATF-CC, en coordinación con otros socios interinstitucionales de Estados Unidos, apoyó la labor de identificación de objetivos que condujo a esta captura”, se lee en un posicionamiento del Comando Norte de Estados Unidos.

El organismo estadounidense reiteró su compromiso de garantizar el intercambio de inteligencia para identificar, desarticular y desmantelar a los cárteles.

Las instituciones mexicanas reconocieron que el operativo para detener a ‘El Chapo Isidro’ contó con la cooperación de autoridades estadounidenses.

EU celebra detención de ‘El Chapo Isidro’

Tras la confirmación del arresto de Fausto Isidro ‘N’, funcionarios de Estados Unidos celebraron la operación de las autoridades mexicanas. Entre ellos estuvieron Sara Carter, directora de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas; Terry Cole, jefe de la DEA, y Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

Incluso se sumaron a las condolencias para los familiares y amigos de los cuatro militares que fallecieron tras el operativo, como informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Hasta el momento, ‘El Chapo Isidro’ podría enfrentar la justicia en México por los delitos que se le imputan o ser extraditado a Estados Unidos, pues enfrenta una acusación por asociación delictiva para distribuir drogas.

En tanto, Fausto Isidro ‘N’, junto con Germán ‘N’, alias ‘Serafín’, segundo al mando de la organización, y José ‘N’, operador financiero del mismo grupo delictivo, permanecen detenidos en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México.

Desde la madrugada del 21 de noviembre, las autoridades desplegaron un amplio operativo en las inmediaciones de la FEMDO, a la espera de que los detenidos sean trasladados a un penal de máxima seguridad y de que se defina su situación jurídica.

Cabe señalar que, en el lugar de la detención, las autoridades aseguraron armas de grueso calibre, equipo táctico, municiones y drogas, elementos que podrían servir como pruebas ante las autoridades.

La situación en Guasave, Sinaloa, está bajo control tras la jornada de violencia, confirmó el gobierno estatal tras casi 12 horas del operativo de las fuerzas federales.