La detención de ‘El Chapo Isidro’ fue resultado de un operativo de fuerzas especiales mexicanas, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos.

“Tranquilicen todo, por favor ya... están niños, mujeres, gente inocente... Nos tocó, ya se acabó esto”, se escucha decir a Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, en un video difundido el viernes por la noche, horas antes de que la Defensa Nacional (Sedena) confirmara su detención en Sinaloa.

Con estas palabras, el jefe de los Beltrán Leyva y aliado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa pedía a sus hombres terminar con la violencia en el municipio de Guasave, donde fue capturado por las Fuerzas Especiales, Guardia Nacional y personal militar comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública.

En el operativo también fueron detenidos Germán ‘N’, alias ‘Serafín’, primo de Meza Flores y segundo al mando de la organización criminal, así como José ‘N’, identificado como su cuñado y presunto operador financiero del grupo delictivo.

Las acciones se llevaron a cabo durante la madrugada del viernes 20 de noviembre, en un despliegue coordinado entre autoridades mexicanas e inteligencia estadounidense, lo que provocó enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y una serie de hechos violentos en distintos municipios de Sinaloa.

Este sábado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de ‘El Chapo Isidro’, en lo que dijo, es “una muestra contundente del combate a la impunidad”.

“Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población”, escribió el funcionario en redes sociales.

Así fue el operativo para detener al ‘Chapo Isidro’ en Guasave

De acuerdo con la Sedena, la captura de Meza Flores estuvo a cargo de “fuerzas militares de élite”, quienes, mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos, operaron en tres fases.

En la primera etapa, los elementos ingresaron por sorpresa al área donde se encontraba el objetivo, a través de distintas vías terrestres. Posteriormente, establecieron un dispositivo de seguridad interna y externa para impedir su fuga o la llegada de refuerzos.

Durante el despliegue, los militares fueron atacados con armas de fuego y explosivos, pero lograron ingresar al inmueble para concretar las detenciones. Por estos hechos, fallecieron cuatro elementos del Ejército y siete presuntos agresores, informó la Defensa Nacional.

Tras confirmar la identidad de los capturados, las autoridades los trasladaron a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ponerlos a disposición de las autoridades ministeriales.

¿Quién es ‘El Chapo Isidro’, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI?

Fausto Isidro Meza Flores nació en 1982 en Guasave, Sinaloa. También conocido como ‘El otro Chapo’, el capo mexicano se convirtió en uno de los principales herederos de la estructura delictiva de los hermanos Beltrán Leyva.

Fausto Isidro Meza, 'El Chapo Isidro', formaba parte de la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. (FBI)

Cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, así como una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir drogas en territorio estadounidense.

Su nombre también figuraba entre los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera su captura.

El grupo criminal que encabezaba, identificado como el Cártel de Guasave, concentró sus actividades en el norte de Sinaloa y extendió sus operaciones a Sonora, Baja California y Baja California Sur. Entre las sustancias que presuntamente traficaba hacia Estados Unidos se encuentran fentanilo, cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana.

Según el especialista David Saucedo, información de inteligencia compartida entre México y Estados Unidos apunta a que el ‘Chapo Isidro’ habría pactado con Los Mayos para combatir a la facción encabezada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

EU elogia a México por detener a Fausto Isidro Meza Flores

Tras conocerse la captura, representantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson, reconocieron los resultados del operativo.

“(La) DEA elogia a las autoridades mexicanas por esta operación decisiva y sigue comprometida con desmantelar las organizaciones criminales violentas responsables del tráfico de drogas mortales a nuestro país”, se lee en un breve posicionamiento atribuido al jefe de la agencia antidrogas, Terry Cole.

En tanto, el embajador Ronald Johnson destacó la labor de las fuerzas de seguridad mexicanas “por su valentía y profesionalismo” y agregó que “el intercambio de información estratégica de inteligencia entre los Estados Unidos y México contribuyó a hacer posible esta operación”.

Con información de EFE.