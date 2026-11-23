La defensa de Vadhir Derbez aseguró que el actor "está desesperado" porque se resuelva su caso, declaración que dio luego de desconocer una segunda denuncia en su contra. (Foto: Cuartoscuro)

Vadhir Derbez enfrenta dos denuncias por presuntos delitos sexuales, luego de que se diera a conocer una segunda acusación. Mientras las autoridades investigan los señalamientos, el abogado del actor aseguró que desconoce este nuevo procedimiento y la Fiscalía de la Ciudad de México defendió los elementos que sustentan la primera investigación.

El hijo de Eugenio Derbez también rechazó las acusaciones relacionadas con el caso ocurrido en Coyoacán y aseguró que fue víctima de un intento de extorsión. Sin embargo, la Fiscalía dice que cuenta con sustento para continuar con las indagatorias y ha solicitado la comparecencia del actor para que presente su versión de los hechos.

Vadhir Derbez fue señalado por una víctima por presuintamente cometer un delito de índole sexual. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué dijo el abogado de Vadhir Derbez sobre la segunda denuncia contra el actor?

Francisco Hernández, abogado defensor de Vadhir Derbez, mencionó que no han sido notificados sobre una segunda denuncia por presunta violación y agresión sexual contra el actor.

“No hizo nada en un segundo caso porque no lo conoce, él solo mencionó que no cometió el tema relacionado con Coyoacán, de este caso no podemos hablar porque ni siquiera conocemos la carpeta (...) No tenemos ni el mas mínimo conocimiento de ese asunto”, contó en entrevista para Venga la alegría.

El litigante dijo que estará a la espera de recibir algún documento emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) y que, en caso de que llegue, corresponderá atenderlo. Sin embargo, subrayó que su cliente está tranquilo, pues no existe un ordenamiento que lo obligue a huir o le impida presentarse ante la justicia.

Antes de que se conocieran nuevos detalles sobre la segunda denuncia por presunta agresión sexual a bordo de un crucero, el despacho Vega Mac Gregor Arellano ya había solicitado la intervención de la FGR para dar seguimiento al caso contra Vadhir Derbez.

Finalmente, el abogado señaló que el hijo de Eugenio Derbez está desesperado porque “se aclare el tema”, pues le urge regresar a su vida normal.

¿Qué dijo la Fiscalía de Delitos Sexuales sobre el caso de Vadhir Derbez?

Al respecto, la fiscal Michelle Marisol Flores apuntó que la autoridad tiene la obligación de investigar “con perspectiva de género y con objetividad”. Asimismo, explicó que el caso de Vadhir Derbez sobre presunto abuso sexual no se basa únicamente en el testimonio de una víctima, sino que también contempla una investigación y la recopilación de pruebas.

“No hemos fabricado ni hemos inventado alguna de las pruebas con las que contamos. Aún así, le hacemos una invitación y más bien es nuestro deber requerirle su comparecencia al investigado por esos hechos, para que se presente junto con sus abogados”, puntualizó la fiscal en una entrevista con Ciro Gómez Leyva este lunes 23 de noviembre.

La funcionaria agregó que, si el equipo legal de Vadhir Derbez cuenta con “los datos de prueba” que confirmen que no cometió abuso sexual contra la modelo, debe presentarlos ante las autoridades para que sean valorados y se determine si permiten descartarlo de la investigación.

Tras el incidente, la joven identificada con las siglas ‘S.E.S’ acudió ante las autoridades y recibió medidas cautelares en su favor.

¿Qué sabemos de las dos denuncias en contra de Vadhir Derbez?

La primera denuncia contra Vadhir Derbez fue presentada por una modelo estadounidense de 19 años, quien lo señaló por una presunta agresión sexual durante la grabación de un videoclip musical, en abril de 2026, en un inmueble ubicado en la alcaldía Coyoacán.

Los hechos habrían ocurrido en un camerino durante el rodaje. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investigó el caso y obtuvo una orden de aprehensión contra el hijo de Eugenio Derbez. Sin embargo, su defensa promovió un juicio de amparo que le permitió enfrentar el procedimiento en libertad.

La segunda acusación corresponde a una adolescente de 15 años, quien presuntamente denunció al actor por una agresión sexual durante un viaje a bordo del crucero Icon of the Seas, de Royal Caribbean.

En este segundo caso, la joven también habría señalado que recibió amenazas para evitar que hablara sobre lo sucedido. Los reportes periodísticos indican que la denuncia llegó a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), perteneciente a la FGR.