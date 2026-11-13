Muere Efraín Rosas León, actor de ‘La familia P. Luche’; pedía dinero para sobrevivir

El actor Efraín Rosas León es recordado por hacer el personaje de 'El Musulos' en 'Hasta que el dinero nos separe', telenovela protagonizada por Pedro Fernández. (Foto: ChatGPT, Televisa)

El actor Efraín Rosas León, conocido como ‘El Gallo’ y recordado por su participación en la telenovela Hasta que el dinero nos separe junto a Pedro Fernández y de La familia P. Luche , murió a los 56 años. Durante sus últimos meses enfrentó dificultades económicas que lo llevaron a solicitar ayuda mediante redes sociales para cubrir algunos de sus gastos.

La muerte del intérprete se dio a conocer el pasado jueves 12 de noviembre de 2026, a través de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), organizaciones que expresaron sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del actor.

Meses antes de su fallecimiento, Rosas León compartió publicaciones en Facebook en las que reconoció que atravesaba dificultades económicas y vendía algunas de sus pertenencias para conseguir dinero. Además, explicó que padecía diabetes y necesitaba recursos para pagar a una persona que lo acompañara por recomendación médica.

¿Por qué Efraín Rosas León pedía dinero para sobrevivir?

A pesar de su trayectoria en la televisión y el cine mexicano, Efraín Rosas León enfrentó problemas económicos durante sus últimos meses de vida, por lo que recurrió a las redes sociales para solicitar ayuda a sus seguidores.

En marzo de este año, el actor solicitó apoyo para comprar un calentador de agua. En aquella publicación explicó que únicamente contaba con 50 pesos y compartió sus datos bancarios para recibir aportaciones.

En otra publicación, ‘El Gallo’ contó que vendía algunas de sus pertenencias para obtener dinero, pero que apenas conseguía pequeñas cantidades. Incluso relató que un día logró reunir 50 pesos y al siguiente no pudo vender nada.

El actor también explicó que padecía diabetes y que, por recomendación médica, necesitaba salir acompañado o contar con una persona que pudiera auxiliarlo.

“Debido a mi diabetes ya me dijo algún doctor que es necesario que siempre salga acompañado o que alguien pues pueda apoyarme en la noche, pero eso sí está complicado porque tendría que pagar y pues estoy muy mal económicamente ayer vendí algo pero sólo saqué 50 pesos hoy no vendí nada”, publicó.

Tras su fallecimiento, el actor Alex Díaz compartió un mensaje sobre los últimos días de Efraín Rosas León, en el que recordó los problemas de salud que padeció debido a la diabetes y relató que tuvo oportunidad de acompañarlo poco antes de su muerte.

“Me tocó tratarlo lo suficiente como para saber que era un buen amigo; lastimosamente, sufría mucho por su diabetes y ayer mismo lo acompañé porque estaba solo y mi querido amigo Efraín Rosas estaba recostado, ahí fue donde se encontró su cuerpo”, relató.

Díaz también expresó su tristeza por las circunstancias en las que encontraron al intérprete y recordó el cariño que Rosas León sentía por sus familiares fallecidos.

¿En qué películas y telenovelas participó Efraín Rosas León?

Efraín Rosas León, conocido en el medio artístico como ‘El Gallo’, desarrolló una trayectoria de casi 30 años en la televisión y el cine mexicano, durante la cual interpretó principalmente personajes secundarios en telenovelas, series y películas.

Uno de sus trabajos más recordados fue ‘El Músculos’ en Hasta que el dinero nos separe (2009), telenovela protagonizada por Pedro Fernández e Itatí Cantoral. En la producción interpretó a uno de los amigos del personaje de Rafael Medina.

También tuvo apariciones en programas de comedia como La familia P. Luche y Vecinos, además de participar en La rosa de Guadalupe y en la serie Camelia la Texana (2014), donde interpretó a ‘El Bagre’.

Su trayectoria se extendió al cine con producciones de distintos géneros. En 2016 formó parte de Tenemos la carne, película de terror dirigida por Emiliano Rocha Minter, mientras que en 2019 participó en la comedia juvenil Todas las pecas del mundo.

Posteriormente, Efraín Rosas León apareció en Chilangolandia (2021) y Párvulos: Hijos del Apocalipsis (2024), producciones cinematográficas mexicanas en las que participó el actor.