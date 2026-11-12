Regina Torné murió y su hija estaba en prisión: ¿Cuánto tiempo le queda por homicidio y secuestro?

Regina Torné, actriz de Como agua para chocolate, murió sin que se conociera públicamente un reencuentro con su hija, Regina del Pilar Campos, quien permanece en prisión por su responsabilidad en un caso de homicidio y secuestro.

La hija de la intérprete fue detenida en enero de 2006. Desde entonces, el caso tuvo consecuencias en la vida familiar de la actriz, quien durante varios años mantuvo contacto con ella, aunque posteriormente dejó de visitarla.

La periodista Ana María Alvarado habló sobre la situación familiar de Regina Torné y su hija, ella reveló que “tiene bastante tiempo, años, que ya no la visita”, dijo.

Regina Torné, actriz de la película 'Como agua para chocolate', dejó de visitar a su hija en la cárcel cuando se mudó a Puebla. (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué la hija de Regina Torné está en prisión?

El caso por el que Regina del Pilar Campos fue detenida por su participación en el secuestro y homicidio de Maribel Monroy, esposa de Édgar Rogelio Eslava Sánchez, quien también era su pareja sentimental.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Regina del Pilar y Édgar participaron en un plan para privar de la libertad a Maribel, con ayuda de otros hombres. La víctima fue interceptada, golpeada y trasladada en una camioneta; durante el secuestro murió por asfixia, posteriormente quemaron y abandonaron su cuerpo.

Tras el proceso judicial, en septiembre de 2007, la hija de Regina Torné recibió una condena de 35 años de prisión por homicidio calificado. Su cómplice fue sentenciado a 26 años.

Regina del Pilar permanece recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. Ella cumpliría la pena en 2041, es decir que saldría dentro de 15 años aproximadamente.

En 2024, Regina del Pilar buscó obtener la preliberación por buen comportamiento. Sin embargo, el beneficio le fue negado debido a que no había cubierto en su totalidad el pago correspondiente a la reparación del daño, de acuerdo con un documento compartido por la SSC de la CDMX.

Ana María Alvarado agregó que podría salir antes de cumplir los 35 años de condena. Según la información que recibió de Phalf, la hija de la Regina Torné había tenido la oportunidad de solicitar el beneficio por buen comportamiento, pero el pago de la reparación del daño seguía siendo un obstáculo.

Regina del Pilar Campos, hija de la actriz Regina Torné, fue detenida en 2006. (Foto: Cuartoscuro) (Pedro Marrufo)

¿De qué murió Regina Torné?

La primera actriz falleció la tarde del miércoles 11 de noviembre de 2026. De acuerdo con declaraciones de un amigo cercano, identificado como el licenciado Vega, ella sufrió un infarto.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, el hombre explicó que la intérprete presentó un problema cardíaco antes de morir y señaló que el fallecimiento ocurrió alrededor de las 17:30 horas.

“Ella era una mujer muy sana, pero bueno, ya son situaciones propias de la edad”, comentó.

Regina Torné murió a consecuencia de un infarto. (Foto: Cuartoscuro)

¿Quién era Regina Torné, actriz de ‘Como agua para chocolate’?

Regina Torné, cuyo nombre real era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, fue una actriz mexicana nacida en Villahermosa, Tabasco, el 21 de julio de 1944. Su trayectoria abarcó más de seis décadas y se desarrolló en la música, el cine, la televisión y el teatro.

En 1966 debutó en el cine con la película Despedida de soltera. Uno de los papeles más recordados de su carrera fue el de Mamá Elena en Como agua para chocolate (1992), película dirigida por Alfonso Arau y basada en la novela de Laura Esquivel. Por esta interpretación recibió el Premio Ariel a Mejor Actriz.

En televisión también participó en producciones como El Chavo del 8, donde interpretó a Gloria, así como en las telenovelas Clarisa, Retrato de familia, Amor en custodia, La loba y Cielo rojo.

Después de retirarse de la actuación, Regina Torné se mudó a Puebla, donde fundó una academia de artes escénicas.