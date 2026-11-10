Muere Toukie Smith, actriz de ‘Miami Vice’ y expareja de Robert De Niro, a los 74 años

Toukie Smith estuvo internada en un hospital poco antes de su fallecimiento, luego de luchar contra una enfermedad neurodegenerativa. (Foto: Wikimedia Commons / Imagen generada con IA Gemini).

Toukie Smith, modelo y actriz conocida por sus papeles en series como 227 y Miami Vice, falleció a los 74 años, luego de ser internada en un hospital de Nueva York tras una “larga y valiente batalla” contra una enfermedad degenerativa.

La noticia fue compartida por Airyn y Julian, los hijos que la actriz tuvo con Robert De Niro, con quien mantuvo una relación de ocho años. A través de un comunicado, los mellizos recordaron el impacto que su mamá tuvo en el mundo de la moda.

“Toukie compartió un legado familiar extraordinario que ayudó a dar forma a la moda y la cultura estadounidenses”, dice el texto compartido con The Hollywood Reporter. En él, también afirman que el trabajo de Smith como modelo abrió camino para otras jóvenes.

“Su belleza, gracia y presencia inconfundible ayudaron a allanar el camino para generaciones de modelos y diseñadores negros en la moda”, señalaron. A lo largo de su trayectoria, Toukie trabajó con icónicos diseñadores y firmas de lujo.

Entre ellos destacan Hubert de Givenchy e Yves Saint Laurent. Incluso, Bloomingdale’s la nombró modelo del año en 1978, poco antes de que Toukie Smith debutara como actriz en Miami Vice.

“Toukie era una fuerza de la naturaleza. Dejó una huella imborrable en nuestros corazones y en los de todos los que tuvimos la suerte de conocerla”, finalizaron en el comunicado compartido con The Hollywood Reporter.

¿De qué murió Toukie Smith, actriz de ‘Miami Vice’?

En el comunicado, Airyn y Julian explicaron que su mamá falleció luego de padecer esclerosis múltiple durante un largo periodo. Se trata de una enfermedad autoinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal, de acuerdo con MedlinePlus.

Este padecimiento ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error la mielina, una capa protectora que recubre las fibras nerviosas y permite que los mensajes del cerebro lleguen al resto del cuerpo, indica Mayo Clinic.

Cuando esta protección se daña, la comunicación entre el cerebro y otras partes del organismo se dificulta. Esto puede provocar entumecimiento, debilidad, dificultades para caminar y cambios en la visión, entre otros síntomas.

El portal especializado en salud explica que la esclerosis múltiple no tiene cura. Sin embargo, existen tratamientos que ayudan a controlar los síntomas y a ralentizar el avance de la enfermedad.

¿Quién fue Toukie Smith, actriz que falleció?

Doris Smith, conocida artísticamente como Toukie Smith, nació el 25 de septiembre de 1952 en Filadelfia, Estados Unidos. Su apodo se lo puso su abuela, quien lo tomó de un disco infantil sobre un pequeño camión de bomberos rojo lleno de energía.

La modelo explicó en una entrevista con Los Angeles Times que el sobrenombre hacía referencia a su personalidad: “Siempre he tenido mucha energía”.

Antes de dedicarse a la actuación, estudió en el Fashion Institute of Technology de Nueva York y comenzó su carrera como modelo en 1972. Trabajó con diseñadores como Hubert de Givenchy, Thierry Mugler, Issey Miyake y Patrick Kelly, además de colaborar con firmas como Chanel, Versace y Norma Kamali.

A finales de los años 80 comenzó su trayectoria como actriz. Entre 1987 y 1988 participó en tres episodios de la serie Miami Vice, donde interpretó a Angie, asistente de la cantante Caitlin Davies.

Posteriormente, se incorporó al elenco de la comedia 227, protagonizada por Marla Gibbs, para dar vida a Eva Rawley durante las dos últimas temporadas de la producción. Su personaje cobró relevancia conforme avanzaron los capítulos.

Su filmografía también incluye las películas Talkin’ Dirty After Dark, I Like It Like That, Joe’s Apartment, The Preacher’s Wife y Goosed, de acuerdo con su perfil de IMDb.

En el ámbito personal, mantuvo una relación con el actor Robert De Niro entre 1988 y 1996. Durante su noviazgo tuvieron dos hijos gemelos, Airyn y Julian, quienes nacieron en octubre de 1995 mediante fertilización in vitro y gestación subrogada.