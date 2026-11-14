Pokémon GO celebra sus 10 años con experiencia inmersiva en Chapultepec: Todos los detalles

Parece increíble que hayan pasado ya 10 años desde que llegó Pokémon GO, el título de realidad aumentada de Niantic que sacó a la gente a las calles para capturar la mayor cantidad de ‘monstruos de bolsillo’. Hoy, el juego celebra su primera década por todo lo alto, con una experiencia especial en la Ciudad de México.

La semana pasada se llevó a cabo la primera Área Silvestre de Pokémon GO en la Ciudad de México, un evento especial que reunió a entrenadores en puntos clave de la capital, como el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia y Parque México.

Ahora se realiza el evento Pokémon GO Área Silvestre: Global, con criaturas de tipo Acero y Dragón como grandes protagonistas. Sin embargo, esto se complementa con una experiencia inmersiva en Chapultepec, en la Ciudad de México.

Experiencia inmersiva de Pokémon GO en Ciudad de México: ¿cuándo y dónde es?

Este fin de semana, Pokémon GO realiza una experiencia audiovisual inmersiva que busca que el público experimente “cómo se sentiría estar dentro de un Gimnasio Pokémon”.

Se trata de una experiencia realizada en el pabellón inmersivo de Aztlán Parque Urbano, un foro tecnológico con audio 7.1 que, durante aproximadamente ocho minutos, lleva a los asistentes por un nostálgico recorrido por 10 años de historia de Pokémon GO mediante proyecciones de 360 grados en una sala para 250 personas.

No es necesario ser un jugador veterano de Pokémon GO para disfrutar de la experiencia; ni siquiera debes tener instalada la aplicación para ingresar, pues se trata de un recorrido diseñado para que todos los públicos puedan entrar al pabellón y disfrutar de las proyecciones.

Además, los asistentes podrán recibir viseras de Pokémon, postales y otros artículos promocionales hasta agotar existencias.

La experiencia inició este sábado 14 de noviembre y culminará el domingo 15, en un horario de 12:00 a 20:00 horas. La entrada es gratuita, pero se dará prioridad a las personas que se hayan registrado en la página de la experiencia.

Área Silvestre de Pokémon GO: Global: ¿En qué consiste el evento?

El evento global Área Silvestre de Pokémon GO se celebra el 14 y 15 de noviembre de 2026, de 10:00 a 18:00 horas (tiempo local), y estará disponible para entrenadores de todo el mundo. En esta edición, los Pokémon de tipo Acero y Dragón serán protagonistas, con apariciones especiales, incursiones y Combates Max.

Entre las principales novedades destaca el debut de Duraludon Gigamax, disponible en Combates Max de seis estrellas, así como Dialga Dinamax y Palkia Dinamax.

También aparecerán Machamp con chamarra moderna, Reshiram, Zekrom y Kyurem en incursiones. Los entrenadores podrán encontrar Pokémon formidables en estado salvaje, criaturas más poderosas y difíciles de capturar.

El evento incluye Safaribolas de GO, encuentros con Pokémon especiales mediante Incienso y huevos de 10 kilómetros con Honedge, Klefki, Drampa y Duraludon. Todos los participantes recibirán bonificaciones, como pases de incursión gratuitos y mayores oportunidades de conseguir Safaribolas.

Quienes compren una entrada de pago, tendrán acceso a investigación especial, mayores probabilidades de encontrar Pokémon shiny, más bonificaciones y encuentros con Latias y Latios formidables.