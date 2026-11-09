¿Dónde ver el 24/7 de ‘La Mansión VIP 2’? Canal del reality show EN VIVO

La segunda temporada de La Mansión VIP arrancó el domingo con una transmisión en vivo que permite al público seguir la convivencia 24/7 de personalidades como Karely Ruiz, Bellakath, Paolita Suárez y otras figuras de las redes sociales y el entretenimiento.

A diferencia de otros realities que se transmiten por televisión o en plataformas de streaming, el proyecto encabezado por el influencer HotSpanish apuesta por una señal en internet para transmitir las actividades de sus participantes durante las cuatro semanas de competencia.

Desde luego, el público aficionado a los realities querrá seguir las conversaciones, discusiones, estrategias y pruebas de los habitantes sin perderse los momentos que ocurren fuera de las galas.

Canal para ver el 24/7 de ‘La Mansión VIP’ EN VIVO

La transmisión de La Mansión VIP 2 está disponible gratis a través de YouTube, en el canal oficial de HotSpanish Vlogs. No necesitas contratar una plataforma de streaming ni tener televisión de paga para seguir el reality. Para acceder a la señal en directo, debes seguir estos pasos:

Ingresa a YouTube Entra al canal de HotSpanish Vlogs (youtube.com/@hotspanishvlogs) Selecciona la transmisión en vivo identificada con el nombre de ‘La Mansión VIP Temporada 2’

La señal está disponible desde dispositivos móviles, computadoras y televisiones inteligentes con acceso a internet.

De esta manera, los espectadores pueden observar las actividades cotidianas de los habitantes, sus conversaciones y los conflictos que surjan durante el encierro, incluso cuando no hay una gala o dinámica programada.

El acceso a la transmisión 24/7 es gratuito, aunque HotSpanish también contempla beneficios especiales y algunos privilegios —no necesariamente relacionados al realty— para quienes se vuelvan miembros de su canal de YouTube mediante una suscripción mensual de $79 pesos.

¿Cuánto tiempo durará la transmisión 24/7 de ‘La Mansión VIP’?

La segunda temporada de La Mansión VIP contempla cuatro semanas de convivencia. Durante ese periodo, los 15 participantes —tras la salida de Dani Flow— permanecerán en la residencia bajo la vigilancia de las cámaras, mientras compiten por mantenerse en el programa y conseguir el premio de dos millones de pesos.

El formato contempla transmisiones continuas durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esto significa que los seguidores no tendrán que esperar a una emisión nocturna para conocer lo que sucede dentro de la casa, aunque hay momentos clave de la competencia, como las eliminaciones y las dinámicas, que generan mayor interés.

Además de las actividades diarias, el reality contempla competencias, nominaciones y eliminaciones para definir el rumbo de la competencia.

¿Quiénes participan en ‘La Mansión VIP’ 2?

La segunda temporada reunió a 16 personalidades del entretenimiento y las redes sociales. Entre los habitantes se encuentran:

Karely Ruiz

Bellakath

Paolita Suárez

Doña Alegría (Leticia Guajardo)

Rod Contreras

Cintia Cossio

Itatí López

Tony Aguirre

João Ferreira

Edwin Mendoza

Abel Robles

Dani Flow

Odette Orlena

Jorjais

Jlexispr

La Cukis

Sin embargo, el reguetonero Dani Flow abandonó el reality show a pocas horas de ingresar al programa.

La competencia está organizada en dos equipos, Barullo y Roletix, que deberán enfrentarse a diferentes pruebas durante su estancia en la mansión.