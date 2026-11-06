Javier Ibarreche se disculpa por el doblaje de ‘Wildwood’: ‘No acepté un trabajo para quitárselo a un actor’

Javier Ibarreche señaló que aceptó el papel en 'Wildwood: El bosque salvaje' como parte de su preparación como actor de doblaje. (Foto: Cuartoscuro, Laika Studios)

Las críticas por el doblaje latino de Wildwood: El bosque salvaje llegaron hasta uno de sus protagonistas. Ante los cuestionamientos de los espectadores, Javier Ibarreche, creador de contenido especializado en críticas de cine, reconoció que su interpretación no cumplió con las expectativas de parte del público y lamentó el resultado, aunque aclaró que no se arrepiente de aceptar el papel.

La controversia comenzó tras el estreno de la película de LAIKA Studios, el 29 de octubre de 2026, cuando usuarios de redes sociales cuestionaron las interpretaciones de los llamados ‘star talent’, celebridades y creadores de contenido que prestaron sus voces a los personajes de la película animada.

Las críticas llevaron a algunos espectadores a crear una petición para que Wildwood tuviera un nuevo doblaje latino. Ante la polémica, Ibarreche, quien dio voz a Brendan, el Rey Bandido, publicó un comunicado en redes sociales para explicar por qué aceptó el papel y responder a los cuestionamientos.

¿Qué dijo Javier Ibarreche sobre las críticas al doblaje de ‘Wildwood: El bosque salvaje’?

Javier Ibarreche comenzó su comunicado con una aclaración sobre sus intenciones al participar en Wildwood: El bosque salvaje. El creador de contenido rechazó que buscara desplazar a un actor profesional de doblaje y explicó que su objetivo era consolidar su trayectoria dentro de esa industria.

“No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno. Más aún, para consolidarme como uno”, indicó.

El influencer, quien también ha realizado coberturas de los premios Oscar, reconoció que las opiniones de los espectadores fueron distintas a lo que esperaba. Aunque su intención era ofrecer una interpretación a la altura de la película, admitió que su trabajo no cumplió con las expectativas de parte del público y lamentó el resultado.

“Aquí, de acuerdo a lo que he leído y escuchado estos días, no lo estuvo. Y lamento que así haya sido. No lamento haber aceptado el trabajo. Porque la intención era hacer eso que estuviera a la altura de la película, y quienes estábamos en la cabina creímos haberlo hecho”, aseguró.

Ibarreche explicó que tanto él como el director de doblaje y el estudio responsable de la grabación consideraron que el trabajo estaba terminado. De igual forma, defendió su preparación como actor, donde participó en cintas animadas como Las aventuras de Maurice, Transformers: El despertar de las bestias y Spider-Man: A través del Spider-Verso

Además, recordó que participó en otros proyectos de doblaje que tuvieron una recepción favorable, por lo que consideró un privilegio formar parte de Wildwood: El bosque salvaje.

“He recibido las críticas, y como alguien que se dedica a hablar de cine reconozco el derecho que tiene el público de decir cuando algo no le gustó. Y reconozco la frustración de sentir que algo que pintaba para ser extraordinario se ve manchado por uno de sus elementos”, admitió.

Javier Ibarreche señaló que no le correspondía evaluar su propia interpretación, pues consideró que hacerlo le impediría reconocer posibles errores. En cambio, explicó que las críticas lo llevaron a cuestionarse qué pudo fallar en su trabajo.

“Pero quiero reiterar esto: el trabajo se hizo con la mejor intención. No hubo malicia. Si a caso ignorancia, pero no malicia”, comentó.

¿Por qué el doblaje de ‘Wildwood’ provocó críticas y una petición?

Wildwood: El bosque salvaje es una película animada de LAIKA Studios, compañía responsable de producciones como ParaNorman, The Boxtrolls, Kubo y la búsqueda samurái y Coraline, esta última dirigida por Henry Selick.

Sin embargo, su estreno en México estuvo rodeado de polémica, luego de que los primeros espectadores cuestionaron la calidad del doblaje en español latino, en el que participaron Javier Ibarreche como Brendan, el Rey Bandido; Macarena García como Prue McKeel; Natalia Téllez como Alexandra Svik, y Emilio Treviño como Curtis Mehlberg.

Los espectadores criticaron la falta de expresividad en algunas interpretaciones, lo que también reavivó el debate sobre el uso de star talent, principalmente como una estrategia para atraer al público a las salas de cine.

Además, una parte del público recomendó ver la película en su idioma original para evitar el doblaje en español latino. Sin embargo, las funciones en inglés eran limitadas en los cines de México, lo que dificultaba encontrar una alternativa.

Las críticas dieron paso a una petición en Change.org, impulsada por Stefanny Alanis, para solicitar que Wildwood recibiera un nuevo doblaje latino con actores especializados.

En la petición, los inconformes pidieron considerar los 16 años de trabajo que requirió la producción de la película, realizada mediante la técnica de animación stop motion, y evitar que ese esfuerzo se viera empañado por las decisiones tomadas para el doblaje.

Durante su primer fin de semana en México, Wildwood: El bosque salvaje recaudó 13 millones 909 mil 901 pesos y registró la asistencia de 169 mil 859 espectadores, por debajo de las expectativas de recaudación.

Con un presupuesto estimado de 100 millones de dólares, la producción de LAIKA Studios acumulaba alrededor de 58 millones 700 mil dólares en taquilla mundial, una cifra inferior a su costo estimado de producción.

Hasta el momento, Javier Ibarreche es el único integrante del reparto de Wildwood: El bosque salvaje que ha expresado públicamente su postura sobre la polémica, al reconocer las críticas por su participación en el doblaje en español latino y explicar los motivos que lo llevaron a aceptar el papel.