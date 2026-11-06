Mon Laferte sufre agresión durante un concierto: ¿Qué le pasó a la cantante?

Mon Lafarte mandó un mensaje a sus seguidores tras recibir el golpe con un celular en su concierto en Las Vegas. (Foto: Cuartoscuro, redes sociales)

¡Se vale sobar! La cantante chilena Mon Laferte recibió un golpe en el rostro con un teléfono celular que una espectadora lanzó durante su concierto en Las Vegas. El impacto ocurrió cerca de su ojo izquierdo y provocó que la artista interrumpiera momentáneamente su presentación para recibir asistencia.

El incidente ocurrió la noche del jueves 5 de noviembre de 2026, cuando la artista interpretaba Amárrame, uno de sus temas más conocidos donde colaboró con Juanes, durante una presentación de su gira Femme Fatale Tour en el Pearl Concert Theater, ubicado dentro del Palms Casino Resort.

El momento quedó grabado en videos que circularon en redes sociales, en los que se observa la reacción de Mon Laferte después del impacto, así como el descontento de los asistentes, quienes exigieron la expulsión de la mujer responsable.

La cantante se encontraba frente al público cuando una espectadora de las primeras filas arrojó un objeto hacia el escenario. El dispositivo alcanzó el lado izquierdo de su rostro, por lo que dejó de interpretar la canción y se llevó inmediatamente una mano al ojo.

Tras recibir el golpe, Mon Laferte caminó hacia el fondo del escenario con aparentes gestos de dolor. Aunque los músicos continuaron con la interpretación durante unos instantes, la artista abandonó temporalmente el escenario para recibir asistencia de su equipo.

La situación también provocó una reacción inmediata entre los asistentes, quienes comenzaron a abuchear a la mujer que lanzó el objeto. En algunas grabaciones se escuchan gritos de “¡Que la saquen!”, mientras personal de seguridad se acercaba para identificarla.

Finalmente, la espectadora fue escoltada hacia la salida del recinto. Después de algunos minutos, Mon Laferte regresó al escenario y continuó con el concierto, sin que se reportara una lesión grave.

¿Por qué una espectadora lanzó un celular contra Mon Laferte?

Hasta el momento, las circunstancias que provocaron el incidente contra la cantante naturalizada mexicana no están completamente esclarecidas.

Algunos reportes señalan que la mujer aparentemente discutía con otra asistente antes de arrojar el teléfono.

Sin embargo, medios argentinos señalaron que en una de las grabaciones se observa a la espectadora con un celular en una mano, con el que grababa el concierto, mientras que con la otra lanzó un segundo dispositivo hacia el escenario, el cual terminó por golpear a Mon Laferte.

A pesar de la reacción del público y de la expulsión de la mujer, Mon Laferte descartó que existiera una intención de lastimarla. La intérprete de Tu falta de querer y Mi buen amor publicó un mensaje en su cuenta de X para tranquilizar a sus seguidores.

“Estoy bien. La chica no lo hizo con mala intención, pero no vuelvan a lanzar nada al escenario nunca más”, escribió.

¿Cuándo serán los próximos conciertos de Mon Laferte en México?

Después del incidente en Las Vegas, Mon Laferte tiene previstas nuevas presentaciones en México como parte de su gira Femme Fatale Tour, con conciertos anunciados para noviembre y diciembre de 2026.

Entre las ciudades contempladas en el itinerario se encuentran Monterrey, Torreón, Tampico, Villahermosa, Orizaba, León y Oaxaca, aunque algunas fechas y recintos requieren confirmación por parte de los organizadores.

La cantante también anunció presentaciones en el Kia Forum de Los Ángeles, California, como parte de la continuación de su recorrido por Estados Unidos.

Hasta el momento, no se informó que el golpe sufrido durante el concierto en Las Vegas afectara la programación de sus próximas presentaciones.