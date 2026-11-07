INE denuncia ante la FGR presuntas irregularidades en contrataciones durante gestión de Guadalupe Taddei

El escándalo por las denuncias de corrupción en el Instituto Electoral Nacional (INE), que llevó a la renuncia de Guadalupe Taddei, escaló el viernes luego de que las autoridades electorales solicitaron una investigación para determinar si se cometieron posibles delitos.

El Instituto Nacional Electoral anunció la noche del viernes, mediante un comunicado, que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue las “posibles conductas constitutivas de delitos” y, en su caso, “determine las responsabilidades correspondientes”.

La denuncia se presentó tras el escándalo que surgió el mes pasado, luego de que medios difundieron información sobre un supuesto esquema irregular de contrataciones millonarias a favor de empresas que producen papelería electoral, tintas invisibles y marcas de agua, así como presuntos vínculos entre excolaboradores del INE y proveedores.

El escándalo golpeó a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, tras la publicación de fotografías de fiestas y encuentros privados organizados por un proveedor del instituto, en los que estaba presente la funcionaria. Esto alentó los señalamientos sobre un posible conflicto de intereses.

A las críticas se sumó la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien señaló a Taddei por “traicionar la confianza del pueblo de México” y exigió una auditoría de las contrataciones del INE desde 1999, antes de que surgieran las presuntas irregularidades y los posibles conflictos de intereses con proveedores.

Taddei, quien estuvo tres años al frente de la institución, anunció su renuncia el 25 de octubre y, un día después, notificó su decisión a la Cámara de Diputados, que ahora debe elegir a su reemplazo. Tras su salida, al menos 30 colaboradores y directivos cercanos a ella renunciaron al INE.

ASF y UIF cercan a posibles involucrados en corrupción en el INE

La salida de Taddei ocurrió poco después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) —órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de fiscalizar el uso de recursos públicos federales— abrió una investigación de oficio contra el INE por el presunto uso indebido de esos fondos.

Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende de la Secretaría de Hacienda, congeló esta semana las cuentas de 15 empresas vinculadas a proveedores electorales y de 25 personas, entre ellas Taddei.

Mientras el INE enfrenta la crisis, la presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz García, y los 10 consejeros electorales deberán continuar con el proceso que comenzó en septiembre para las elecciones intermedias de junio de 2027, en las que se elegirán 20 mil 109 cargos: 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, mil 98 diputaciones locales y 18 mil 494 autoridades municipales.