Diputados aplican más recortes a presupuesto del INE para 2027: ¿Cómo queda su gasto?

En “cambios de última hora”, como los llamó el coordinador de la mayoría de Morena, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados dio otro tijerazo al INE con un nuevo recorte de mil millones de pesos a su gasto destinado para el 2027, año de elecciones locales y federales intermedias para renovar la propia Cámara de Diputados.

Con este nuevo ajuste y apretón, van ya 6 mil millones que ‘le mochan’ al máximo órgano electoral del país, que pasa de los 42.274 millones que solicitó para las elecciones de 2027 en septiembre pasado a sólo 36.912 millones de pesos.

Durante la discusión en lo particular del dictamen que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2027, el PT y Morena presentaron cuatro reservas, que fueron admitidas de inmediato por la mayoría parlamentaria de la llamada 4T.

La primera reserva fue presentada por el diputado del PT, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, en a que planteó un nuevo ajuste al gasto del Instituto Nacional Electoral de 618 millones 17 mil 896 pesos, para destinarlos a la Secretaría de Educación Pública (SEP), al rubro de la Expansión de Educación Inicial.

Con esta nueva bolsa, este programa eleva sus recursos de 866 millones 482 mil 104 pesos a 1,484 millones 500 mil pesos.

Sobre esta reserva, la diputada y vicecoordinadora del PAN en San Lázaro, Noemí Luna, acusó que estos recursos que pidió el PT se destinarán a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) que opera ese partido.

Su compañero, el diputado Héctor Saúl Téllez se sumó a la denuncia y aseguró que esos Cendis “son la caja chica que usa el PT y su dirigente, Alberto Anaya, para enriquecerse los bolsillos; es la caja chica corrupta y electoral del PT”, dijo.

La segunda reserva la presentó la diputada de Morena, Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto, en la que propuso otro recorte al INE, por 361 millones 982 mil 104 pesos, para reasignarlos al Ramo 54 de Mujeres, cuyo monto se incrementa de 2,269 millones 408 mil 223 pesos a 2,631 millones 390 mil 327 pesos.

En una tercera reserva que presentó la misma legisladora, planteó otro ajuste al gasto del INE para transferirlos al ramo de Turismo, con lo que su gasto pasa de 1,851 millones 348 mil 379 pesos a 1,871 millones 348 mil 379 pesos.

Y en una cuarta y última reserva, la diputada atendió una petición del Poder Judicial, de desagregar su presupuesto y dejar preciso por separado que, de los 72,264,702,999 pesos que le corresponden en el PEF 2027, 61,636,459,575 van al Órgano de Administración Judicial; 5,628,928,595 a la Suprema Corte; 3,778,728,352 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 1,220,585,466 al Tribunal de Disciplina Judicial.

Al final el dictamen, con un gasto ya de solo 36.912 millones 559 mil 568 pesos para el INE, quedó aprobado con 30 votos a favor de Morena, PVEM y PT y 13 en contra del PAN, PRI y MC, y se turnó a la Mesa Directiva de la Cámara, para iniciar su discusión y votación en el pleno de los 500 diputados el próximo lunes.