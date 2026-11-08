Le cortan a ‘El Mochaorejas’ ... las esperanzas de salir: Recibe otros 50 años de cárcel

'El Mochaorejas' fue sentenciado a 50 años de prisión por los delitos de uso de armas y delincuencia organizada.

Daniel Arizmendi López, ‘El Mochaorejas’, líder de una banda de secuestradores que operaba en México en la década de los noventas del siglo pasado, recibió una nueva sentencia. Ahora se le impusieron 50 años de cárcel.

Dicha pena corresponde por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y posesión de armas de fuego del uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que aportó las pruebas contundentes como parte de la reposición del procedimiento penal al que ordenó un juez en agosto de 2003.

Como parte de la sentencia, dijo la dependencia federal, al líder criminal se le impuso una multa equivalente a 916 mil 312.50 pesos.

Como parte del mismo procedimiento penal, se dictó sentencia condenatoria de 22 años de prisión y multa de más de cuatro millones de pesos en contra de Daniel Vanegas Martínez, por su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, mismos ilícitos por los que se impuso pena de 16 años de prisión y multa de más de 280 mil pesos para - Dulce Paz Vanegas Martínez.

En el caso de estas dos personas, se declararon compurgadas las sentencias, sin embargo, ambos continuarán en reclusión por estar sujetos a otros procesos.

¿De qué se le acusa al ‘Mochaorejas’?

De acuerdo con las investigaciones, desde 1998, los ahora sentenciados formaban parte de una organización criminal que operaba principalmente en el Estado de México y Distrito Federal (hoy Ciudad de México), dedicada al secuestro y otras actividades delictivas.

‘El Mochaorejas’ fue detenido el 30 de junio de 1998 y desde entonces permanece preso y acumula múltiples sentencias por secuestro y otros delitos que significan, en los hechos, una prisión votalicia.