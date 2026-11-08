La razón por la que sonó ‘Rata de dos patas’ frente a la casa del expresidente de Paraguay

La emblemática canción de Paquita la del Barrio sonó frente a la casa dle expresidente paraguayo (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP, Cuartoscuro).

La música de Paquita la del Barrio se convirtió en parte de una protesta ciudadana en Paraguay. Frente a la residencia del expresidente Santiago Peña, un grupo de vecinos recurrió a una de las canciones más conocidas de la cantante mexicana para expresar su rechazo al trato que recibía el mandatario tras su destitución.

La escena llamó la atención por la elección musical en un reclamo que iba más allá de una serenata de protesta. Los habitantes de la zona cuestionaban que Peña permaneciera en su domicilio mientras enfrentaba una investigación penal y exigían que fuera trasladado a una prisión.

¿Por qué pusieron ‘Rata de dos patas’ frente a la casa de Santiago Peña?

La protesta ocurrió el viernes 6 de noviembre de 2026, frente a la vivienda de Santiago Peña, en el barrio La Piedad de Asunción, Paraguay. De acuerdo con ABC Color, vecinos se convocaron en el lugar después de conocer que el exmandatario había sido detenido y que la Fiscalía dispuso que permaneciera bajo arresto domiciliario.

Los manifestantes rechazaron que Peña cumpliera la medida en su casa y exigieron que fuera enviado a Tacumbú, una de las principales penitenciarías del país. La protesta incluyó carteles con la frase “Santi Peña fuera del barrio” y una convocatoria para mantener una vigilia frente a la residencia.

El medio paraguayo Crónica señaló que algunos vecinos colocaron a todo volumen Rata de dos patas, canción popularizada por Paquita la del Barrio y recogió algunos testimonios.

Andrea, una de las residentes, expresó que permanecerían en el sitio para evitar que Peña se marchara a su casa y pidió que fuera enviado a Tacumbú. Sergio, otro vecino de La Piedad, sostuvo que el arresto domiciliario representaba un privilegio.

Andrea Salazar opinó a ABC Color que ningún ciudadano debía recibir un trato especial. La vecina dijo que los asistentes se quedarían en vigilia para exigir que el expresidente durmiera en prisión.

¿Por qué destituyeron a Santiago Peña en Paraguay?

La movilización ocurrió después de que el Senado paraguayo aprobara la destitución de Peña mediante un juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia tras la salida del mandatario.

El caso estuvo relacionado con la crisis de Ueno Bank y las investigaciones sobre presuntas irregularidades financieras. El Banco Central del Paraguay intervino la entidad el 3 de noviembre, luego de detectar problemas que derivaron en la suspensión de sus servicios y afectaron a millones de clientes.

La Fiscalía ordenó la detención de Peña en el marco de una causa por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles vinculados al caso. Inicialmente, la medida contempló que permaneciera en su domicilio mientras quedaba a disposición de las autoridades.

La protesta frente a su casa derivó más tarde en incidentes entre manifestantes y policías. ABC Color reportó que un comisario resultó herido y que las autoridades evaluaban trasladar al exmandatario. Durante la noche, Peña salió de la vivienda y fue llevado al Regimiento Escolta Presidencial.

¿Quién escribió ‘Rata de dos patas’ de Paquita la del Barrio?

Rata de dos patas fue escrita por el compositor Manuel Eduardo Toscano y popularizada por Paquita la del Barrio. Aunque suele relacionarse con el desamor y las decepciones amorosas, Toscano explicó que la inspiración también tuvo un origen político.

En una entrevista con Univision en mayo de 2019, el compositor contó que pensó en un expresidente de México al crear la canción. Se refería a Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó el país entre 1988 y 1994.

Toscano explicó que quería escribir una pieza con frases contundentes, similares a las expresiones que Paquita utilizaba para confrontar a los hombres durante sus presentaciones. La canción terminó por convertirse en uno de los temas más reconocidos de la cantante.