Crisis por Ueno Bank en Paraguay: ¿De qué delitos acusan al expresidente Santiago Peña?

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue acusado por su presunta participación en el colapso de un importante banco que desencadenó protestas generalizadas, un día después de que el Senado lo destituyera de su cargo.

La Fiscalía presentó cargos contra Santiago Peña por abuso de confianza y enriquecimiento ilícito en la administración de bienes, de acuerdo con un comunicado publicado en el sitio web de la institución.

El exmandatario fue puesto bajo prisión preventiva. El expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, fue acusado de abuso de confianza, falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito.

Los 44 senadores presentes votaron a favor de destituir a Peña el viernes 6 de noviembre, después de que la Cámara Baja del Congreso respaldara por unanimidad el juicio político en su contra.

¿Cuál fue el papel de Peña en el caso Ueno Bank?

Aliado clave del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Peña había ofrecido renunciar en medio de la presión por sus vínculos con Ueno Bank SA, un banco comercial que cerró esta semana. Peña tenía una participación en la empresa matriz del banco, Grupo Vázquez, antes de venderla el año pasado.

Las investigaciones indicaron que Peña “intervino en decisiones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de fondos públicos y de la seguridad social en Ueno Bank”, señalaron los fiscales.

Entre las pruebas se encuentran “reuniones sostenidas con funcionarios del Instituto de Previsión Social en el contexto de decisiones relativas a inversiones en instrumentos financieros emitidos por el banco”.

Al votar por destituir a Peña en lugar de aceptar su renuncia, los legisladores le negaron un escaño vitalicio sin derecho a voto en el Senado, que la Constitución concede a los expresidentes. Ese estatus le habría otorgado una amplia inmunidad frente a procesos judiciales.

Vicepresidente juramenta en Paraguay

El vicepresidente Pedro Alliana juró el viernes como nuevo mandatario del país. Alliana, quien sobrevivió a una votación de juicio político el jueves, concluirá el resto del periodo de Peña, que termina en agosto de 2028.

“Esperamos trabajar con el presidente Alliana y su gobierno”, escribió en una publicación en X Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental. “Paraguay es un socio estratégico, amigo y aliado de Estados Unidos”.

Brasil, Chile, Perú y otros países también desearon éxito a Alliana.