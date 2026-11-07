La otra cara de la crisis de Ueno Bank: Autos de lujo, aviones y un yate asegurados a directivos

¿Quiénes estaban detrás de Ueno Bank? Los directivos detenidos y sus bienes de lujo. (Fiscalía de Paraguay)

La deuda de Ueno Bank crecía, pero sus directivos gozaban de lujos. En distintas acciones, la Fiscalía de Paraguay allanó inmuebles y aseguró bienes de personas vinculadas a la entidad financiera que provocó una crisis bancaria.

Luego de que el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank, el 3 de noviembre, ante las alertas sobre su capacidad de solvencia, las autoridades comenzaron el embargo preventivo de bienes de los directivos vinculados a la institución, hasta cubrir 70 millones de dólares.

Hasta el momento, la Fiscalía informó sobre seis operativos. La sorpresa fueron los lujos entre los que vivían los directivos de la institución financiera, quienes ahora enfrentan a la justicia.

La otra cara de la crisis de Ueno Bank: los vehículos y propiedades de sus directivos. (Fiscalía de Paraguay)

Quién es quién dentro de Ueno Bank

Identifiquemos a los señalados. Las autoridades detuvieron a ocho directivos de la institución, que presumía tener clientes equivalentes al 60 por ciento de la población adulta de Paraguay.

Cada uno cumplía un rol diferente. Al frente de Ueno Bank estaba Juan Manuel Gustale Cardoni, entonces presidente de la entidad; seguido por Federico Miguel Vázquez Villasanti, quien ocupaba la vicepresidencia primera.

Ueno Bank bajo investigación: aseguran bienes de lujo por hasta 70 millones de dólares. (Fiscalía de Paraguay)

También figuran Diana Leticia Mongelós González, vicepresidenta segunda; Julio Danuel Rey Fernández, vicepresidente segundo; Diego Fernando Duarte Schussmuller, director titular de Ueno Bank; Alejandro Gómez Abente, exdirector titular; Mariana Isabel Torres Rubiani, directora titular, y Miguel Ángel Almanda Frutos, síndico titular.

Los lujos entre los que vivía Miguel Vázquez

La Fiscalía de Paraguay embargó un lote de vehículos de alta gama que Miguel Vázquez, director ejecutivo del Grupo Vázquez y Ueno Bank, utilizaba de manera personal.

En total, son nueve vehículos de alta gama, entre ellos un Porsche, un Bentley Continental GT, dos Mercedes-Benz Brabus, un BMW M2, un Audi RS e-tron GT, un Lexus y dos Toyota. Según estimaciones, estarían valorados en 1.4 millones de dólares.

Además, las autoridades aseguraron dos aeronaves propiedad de las empresas. Una es un Beech Aircraft Corporation, modelo 300, fabricado en 1984, con número de serie FA27 y matrícula paraguaya ZP-DSA, inscrito a nombre de Ueno Bank. La otra es un Beechcraft, modelo B55, fabricado en 1979, con número de serie TC-2122 y matrícula paraguaya ZP-TLG, inscrito a nombre del Grupo Vázquez.

Paraguay: los lujos de los directivos de Ueno Bank tras la crisis financiera. (Fiscalía de Paraguay)

En el condominio privado Agua Vista, ubicado en San Juan del Paraná, departamento de Itapúa, las autoridades aseguraron un yate marca Azimut, denominado ZEUS, con matrícula POLO01A1I, que pertenecería a Miguel Vázquez.

El resto de las acciones se concentró en el allanamiento de las oficinas de Ueno Bank y de empresas relacionadas, con el objetivo de asegurar documentos, equipos de cómputo y otros elementos de prueba.