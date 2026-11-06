Senado de Paraguay aprueba destituir a Santiago Peña; ‘no quiero que mi presencia divida’, dice

Santiago Peña llamó al país a la unidad para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza. (Foto: AP)

El Senado de Paraguay aprobó el viernes destituir al presidente Santiago Peña, declarándolo culpable de faltas graves en relación con el colapso de un importante banco digital vinculado a sus intereses empresariales.

El vicepresidente Pedro Alliana sería su sucesor.

Al declarar culpable a Peña en lugar de aceptar su renuncia, los senadores lo despojaron del escaño vitalicio en el Senado y de la inmunidad otorgada a los expresidentes, dejándolo vulnerable a un proceso judicial.

¿De qué acusan al presidente de Uruguay?

Los fiscales abrieron el jueves tres investigaciones penales sobre los depósitos públicos en Ueno, dirigidas contra Peña, Alliana y funcionarios y exfuncionarios del banco central y del fondo estatal de pensiones.

Los legisladores acusaron a Peña de usar su cargo para beneficiar a un banco en el que tenía una participación financiera, exponiendo los fondos públicos de pensiones a pérdidas.

En apenas unos años, Ueno pasó de ser un prestamista poco conocido a convertirse en uno de los bancos más grandes de Paraguay.

‘No quiero que mi presencia divida’

A través de redes sociales, el presidente paraguayo Santiago Peña informó este viernes que presentó formalmente su renuncia al Senado para “evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay”.

“No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”, indicó.

Llamó al país a la unidad para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza.

“Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas”, señaló.

¿El presidente Santiago Peña acudió al Senado este viernes?

El presidente paraguayo Santiago Peña no compareció el viernes en su juicio político en el Senado, pese a haber prometido defenderse en persona, mientras los legisladores avanzaban en un proceso que podría destituirlo por el colapso de un banco vinculado a su administración.

A Peña se le acusa de usar su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia Ueno Bank, mientras los reguladores pasaban por alto préstamos internos riesgosos.

La incautación de Ueno por parte del banco central esta semana sacudió el sistema financiero y político de Paraguay, y dejó a casi 3 millones de clientes sin acceso a sus ahorros, lo que provocó manifestaciones multitudinarias.

Los senadores rechazaron por votación de 39-3 la solicitud de Peña de permitirle otras 72 horas para preparar su defensa.

Manifestó que recibió la citación apenas unas horas antes de la sesión, junto con unas 300 páginas de acusaciones y pruebas, lo que no le dejó tiempo para revisar el caso.

Presidentes sometidos a juicio político en años recientes en otros países, incluidos Estados Unidos y Brasil, han tenido semanas para prepararse.

La Constitución de Paraguay otorga a los presidentes elegidos democráticamente que renuncian un escaño vitalicio en el Senado y, con él, inmunidad parlamentaria.

Los fiscales ya abrieron investigaciones penales sobre el colapso del banco dirigidas contra Peña, el vicepresidente Pedro Alliana —quien es el siguiente en la línea de sucesión presidencial— y funcionarios y exfuncionarios del banco central y del fondo estatal de pensiones.