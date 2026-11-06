Debe haber separación de poderes: Sheinbaum sobre renuncia de presidente de Paraguay por crisis bancaria

¿Qué relación tenía Santiago Peña con Ueno Bank? Esto se sabe de la crisis en Paraguay. (Cuartoscuro)

Debe haber separación de poderes, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum tras la renuncia de su homólogo en Paraguay, Santiago Peña, en medio de la crisis bancaria que afecta a millones de ciudadanos.

La mandataria evitó emitir un posicionamiento crítico sobre lo que ocurre en el país sudamericano, pues consideró que todavía falta conocer más información sobre la situación.

“Parece que el hoy expresidente estaba involucrado en este banco, que esa es la razón por la cual él toma la decisión de dimitir, y por eso siempre nosotros hemos dicho que tiene que haber separación del poder económico y el poder político”, dijo durante la mañanera de este viernes 6 de noviembre.

¿Qué pasa en Paraguay?

El martes 3 de noviembre, Ueno Bank, una de las instituciones financieras más grandes del país, fue intervenida luego de que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 por ciento.

Ante este escenario, el Banco Central de Paraguay intervino la institución. Sin embargo, la medida dejó congelados los fondos del Estado y los ahorros de millones de clientes particulares y jubilados.

De acuerdo con cifras de Ueno, el banco contaba con 3 millones de clientes, equivalentes al 60 por ciento de la población adulta de Paraguay, y gestionaba más de 800 millones de dólares en recursos públicos. Esta cantidad incluye unos 380 millones de dólares del fondo estatal de pensiones de Paraguay.

El Fondo de Garantía de Depósitos de Paraguay cubre los ahorros hasta por 228 millones de guaraníes por persona, equivalentes a unos 38 mil 200 dólares.

¿Cuál es la relación del presidente de Paraguay con Ueno Bank?

El jueves 5 de noviembre, la fiscal general de Paraguay ordenó tres investigaciones penales por la crisis de Ueno Bank, en las que figuran el expresidente Santiago Peña y otros funcionarios.

Las autoridades investigarán la supervisión del gobierno sobre el banco, la gestión de su quiebra y la colocación de fondos públicos en la institución.

Santiago Peña tiene vínculos comerciales con el Grupo Vázquez, la entidad que controlaba Ueno Bank, aunque aparentemente no tendría una relación directa con la institución financiera.

Peña fue electo en 2023, pero fue hasta marzo de 2025 cuando vendió su participación como accionista del Grupo Vázquez. Revelaciones que lo llevaron a renunciar a su cargo.

En tanto, el Congreso de Paraguay analiza si acepta la renuncia del mandatario o continúa con un posible juicio político contra Santiago Peña, quien perdió el respaldo de su partido.